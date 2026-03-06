Sjuksköterska till vårt team i Hofors - med fokus på samarbete och trygghet
Hofors kommun / Sjuksköterskejobb / Hofors Visa alla sjuksköterskejobb i Hofors
2026-03-06
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hofors kommun i Hofors
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.sePubliceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med att arbeta självständigt men samtidigt värdesätter ett nära samarbete med kollegor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en sjuksköterska på 100 % till vårt team där vi tillsammans skapar en trygg vardag för våra vårdtagare.
Din roll och vårt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss leder du omvårdnadsarbetet och ser till att hälso- och sjukvårdsinsatserna håller hög kvalitet. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, undersköterskor och ett engagerat rehabteam. Arbetet utgår från Hofors kommuns värdegrund där vi tillsammans arbetar för:
* Respekt: För individens integritet och behov i varje möte
* Ansvar: Genom hög yrkeskompetens och personligt engagemang i vården
* Utveckling: Vi ser möjligheter och arbetar aktivt för att förbättra våra verksamheter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra medicinska bedömningar samt hantera och administrera läkemedel
* Planera insatser och ge stöd, råd och handledning till omvårdnadspersonalen
* Vara en trygg kontaktpunkt och ge professionell återkoppling till anhöriga
Arbetstider som ger balans
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 % med ett stabilt schema:
* Helgarbete: Idag arbetar vi var fjärde helg
* Vardagskvällar: Cirka 45 pass under en 8-veckorsperiodKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett analytiskt tänkande och god beslutsförmåga. För att lyckas i rollen är du trygg i att leda andra och följer gällande rutiner med noggrannhet.
Krav för tjänsten:
* Legitimerad sjuksköterska.
* B-körkort (för att kunna förflytta dig mellan våra enheter och hemvårdstagare).
Vill du veta mer?
Visst låter det intressant? Vi ser fram emot att höra från dig!
För frågor om tjänsten, kontakta:
Ewa-Liz Lööf Halvarsson, rekryterande chef.
ÖVRIGT
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hofors kommun
(org.nr 212000-2296) Kontakt
Ewa-Liz Lööf Halvarsson ewa-liz.loof.halvarsson@hofors.se 0290-77 16 82 Jobbnummer
9781837