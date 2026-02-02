Sjuksköterska till vårt resursteam inom Vård-och omsorgsboende!
2026-02-02
Söker du efter ett arbete där du får göra skillnad på riktigt?
Just nu söker vi efter en sjuksköterska till vårt resursteam inom Vård-och omsorgsboende!
Den kommunala sjukvården befinner sig i en spännande fas med nya möjligheter kopplade till behoven hos våra medborgare. Inte minst pågår den stora Nära vård-omställningen där mer av den kvalificerade vården sköts av oss i kommunen.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta i bemanning, men önskar ha kvar tryggheten i en fast anställning? Som sjuksköterska i resursteamet arbetar du både dag och kväll utifrån behov i våra 39 särskilda boenden som är utspridda över hela Malmö - från Tygelsjö i syd till Värnhem i norr.
Till vårat resursteam välkomnar vi dig som är trygg i din roll som sjuksköterska och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har lika stor vilja och förmåga att arbeta i team som självständigt. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och tycker det är roligt och stimulerande att röra dig mellan olika verksamheter.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna och Magnus eller läs mer om våra boenden här:
Utveckling, nyfikenhet och närhet till patienterna driver Anna i sitt arbete som sjuksköterska - Malmö stad (malmo.se)
Magnus uppskattar de varierande arbetsuppgifterna på kvällspassen - Malmö stad
Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som resurssjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov.
Vård-och omsorgsboende är uppdelat i fem sektioner med flera boenden per sektion där vi arbetar systematiskt med kvalitetssäkringssystemen BPSD, SveDem, Senior Alert och Palliativa registret. Vårt mål är att bedriva en så personlig och sömlös hälso- och sjukvård som möjligt med hög kvalitet och närvaro. Våra vård-och omsorgsboende har inriktning somatik och/eller demens.
Här kan du läsa mer om uppdragsbeskrivningen som sjuksköterska:
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)
Vi erbjuder dig
• Ett självständigt och omväxlande arbete
• Både intern och extern kompetensutveckling
• Möjligheter att delta i professionella nätverk och vidareutbildning till specialistsjuksköterska under arbetstid
• Individuellt anpassad introduktion och mentorskap första året
• Friksvårdsbidrag
• Möjlighet till förmånscykel.
• Förmånlig semesterväxling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst två års arbetslivserfarenhet. Utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Specialistutbildning inom relevant område
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du har också ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö, och självklart har du ett engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa!
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Både dag, kväll samt helgtjänstgöring förekommer i arbetet.
Vi utformar introduktion och bredvidgång utifrån din individuella kompetens och dina behov.
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Övrigt
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
