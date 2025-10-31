Sjuksköterska till vårt hemtjänstteam, vikariat
Tierps kommun / Sjuksköterskejobb / Tierp Visa alla sjuksköterskejobb i Tierp
2025-10-31
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun i Tierp
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill bidra till människors hälsa och välmående genom sitt engagemang och professionella omsorg. Är du en person som brinner för att ge högkvalitativ vård och som värdesätter ett gott samarbete med kollegor? Då kan du vara den vi letar efter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och patientfokuserad miljö där din insats gör verklig skillnad.
Som sjuksköterska har du en central roll i att säkerställa våra patienters välmående. Du ansvarar för omvårdnaden av ett specifikt antal patienter, där dina uppgifter innefattar att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Du arbetar förebyggande för att främja kundernas hälsa och välbefinnande, samt ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och planering.
Du har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, anhöriga och annan omvårdnadspersonal. I din dagliga verksamhet handleder och delegerar du uppgifter till omvårdnadspersonal, och du har ett stort ansvar för att ständigt bidra till verksamhetens utveckling och kvalitét.
Detta är ett vikariat och rekrytering kommer ske fortlöpande.
Vid rekrytering kommer utdrag ifrån belastningsregistret krävas.Kvalifikationer
Legitimation
Legitimerad sjuksköterska
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Datakunskap
Goda datakunskaper/datorvana
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Kontakt
Enhetschef
Betty Lindroth betty.lindroth@tierp.se 0293218695 Jobbnummer
9582970