Sjuksköterska till vårt fina boende Liljeforstorg 4!
2026-03-02
Förenade Care Liljefors Torg 4 öppnade sommaren 2012 och är ett vårdboende för 70 personer med olika behov av omsorg och stöd - omvårdnad, demens & socialpsykiatri. Vi vill att de som bor på Förenade Care Liljefors Torg 4 ska få vård och omsorg av absolut högsta kvalitet. Här är mötet mellan människorna det viktigaste, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar med personcentrerad vård där allt vi gör utgår ifrån varje enskild vårdtagares specifika önskan och behov. Vår målsättning är att rekrytera och behålla de absolut bästa medarbetarna. Vi arbetar alltid utifrån vårt motto: Ansvar, engagemang och omtanke.
Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare.
Vi söker nu sjuksköterska till vårt härliga team på Liljefors Torg 4. Arbetet hos oss är både varierande och stimulerande. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del både i ledningsgruppen och i teamet på avdelningen. I ledningsgruppen är du med och påverkar och utvecklar verksamheten. Du ser det som en naturlig del av ditt arbetssätt att arbeta tillsammans med omvårdnadspersonalen i handledande syfte samt handleda elever och studenter. Vi ser gärna att du är trygg i dokumentation, trivs att arbeta i team, men också är självständig och trygg i din roll som sjuksköterska.
Vi som arbetar på Liljefors Torg 4 är ett sammansvetsat team och du kommer att ha ett mycket nära samarbete med övriga sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, gruppledare, biträdande verksamhetschef, verksamhetschef samt omvårdnadspersonal. Du ser det som en naturlig del av ditt arbetssätt att arbeta teambaserat och följa riktlinjer från MAS, uppdragsgivare och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
Du trivs att arbeta med och för människor, du har ett mycket gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Vi söker en person som är kommunikativ, flexibel, noggrann och tycker om människor. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska och gärna med kunskaper eller erfarenheter inom demens och psykiatri. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ARBETSUPPGIFTER Du ansvarar för sedvanliga sjuksköterskeuppgifter samt i tjänsten ingår att du deltar i omvårdnadsarbetet i kvalitetssäkrande och handledande syfte med utgångpunkt ifrån HSL. Du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 18 boenden på avdelningen med demenssjukdomar.
Du ska ha god kännedom i dokumentation enligt HSL. Meriterande är kunskap inom SoL.
I tjänsten ingår kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningsarbete och du kommer att ingå i ledningsgruppen för verksamheten.
KRAV Sjuksköterska med svensk legitimation. Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha god datavana.
ARBETSTID/VARAKTIGHET Tillsvidareanställning. 75-80%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänstgöring dagtid, måndag till fredag samt röda dagar som infaller mitt i veckan.
LÖN Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE Enligt överenskommelse.
SISTA ANSÖKNINGSDATUM 2026-03-31 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
ANSÖKAN Varmt välkommen med din skriftliga ansökan och CV.
KONTAKTPERSONER Verksamhetschef Emma Bodén Telefonnummer: 0733-150186 Email: emmabo@forenedecare.se
Biträdande verksamhetschef Sandra Hultqvist Telefonnummer: 0739-045640 Email: sandrah.uppsala@forenedecare.se
Adress: Förenade Care Liljefors torg 4, 754 29 Uppsala
Vi undanber oss rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Liljefors torg 4 (visa karta
)
754 31 UPPSALA Arbetsplats
