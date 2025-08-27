Sjuksköterska till Värmlandsgatan 16
Är du en positiv och flexibel? Gillar du snabba flöden och känner dig trygg i att arbeta självständigt? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Hälso- och sjukvårdsorganisation 3 är ett områdesbaserat team bestående av sjuksköterskor, HSL undersköterska, arbetsterapeuter, samt fysioterapeuter/sjukgymnaster. Ansvarsområdet omfattar fyra särskilda boenden med permanenta platser och korttidsplatser.
I HS-organisation 3 ingår Kalkstensgatan 5, Sandbyhovsgatan 4, Värmlandsgatan 16, alla med permanenta platser samt Gamla Övägen 27 med enbart korttidsplatser.
Vi är ett trevligt och mycket erfaret gäng som hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi söker nu en positiv och flexibel sjuksköterska som gillar snabba flöden och som känner sig trygga i att arbeta självständigt till vårt äldreboende Värmlandsgatan 16.
Du har din ordinarie placering på Värmlandsgatan 16 som består av 49 platser.
Som sjuksköterska har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag med huvudansvar för ett antal platser och ett konsultansvar för ett större antal platser när dina kollegor är lediga samt vid arbete på helg.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom bland annat läkarrond, katetervård, trach, sonder, sårvård, läkemedelshantering, injektioner och vård i livets slut. Du ansvarar för omvårdnaden, gör egna bedömningar och initierar behandlingar.
Vidare följer du upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning samt enligt våra kvalitetsregister. Du kommer att vara en viktig del i samarbetet med dina kollegor, anhöriga/närstående, biståndshandläggare, enhetschefer och externa kontakter.
Som sjuksköterska hos oss får du ett självständigt, omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt arbete i ett tvärprofessionellt team. Arbetet som sjuksköterska på korttidsboende innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför/initierar medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, handleder och delegerar omvårdnadspersonal. Du har ett nära samarbete med kollegor som fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal.
Vi erbjuder bra arbetstider och kontinuerliga vidareutbildningar samt möjligheten att vidareutbilda dig till specialist med inriktning mot psykiatri och geriatrik/äldre/demens med bibehållen lön.
Du arbetar dagtid inom spannet kl. 06..45-1700 med helgtjänstgöring. Vi arbetar med verksamhets- och individanpassat schema.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Som person är du lyhörd och empatiskt med ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du har ett respektfullt bemötande gentemot och anpassar din kommunikation utifrån individ och situation.
I samarbetet med andra bidrar du med positiv energi. din kunskap och din erfarenhet för att nå gemensamma mål. För att lyckas i rollen ser vi även att du har gott omdöme och förmåga att fatta kloka beslut utifrån tillgänglig information.
Då vi jobbar med människor ser vi att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändrade omständigheter som kan uppstå under arbetsdagens gång.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag, med cirka 2-3 helgpass på 10 veckor
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 September , men ansök redan idag då urval och intervjuer sker fortlöpande.
Kontakt: Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du enhetschef Lidija Vuletic, på 011-15 78 69 eller lidija.vuletic@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
