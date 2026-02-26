Sjuksköterska till varierat arbete på magtarmmottagning
2026-02-26
Variera din arbetsvecka med både kliniskt och administrativt arbete - bli sjuksköterska på magtarmmottagningen och möt patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och leversjukdomar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en varierad och utvecklande roll där du får kombinera kliniskt arbete med patientkontakt och administrativa uppgifter? På magtarmmottagningen möter du patienter med bland annat inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och olika leversjukdomar.
Som sjuksköterska hos oss får du en omväxlande arbetsvecka där du:
• Ger intravenösa behandlingar till våra patienter
• Har planerade återbesök - både via telefon och vid fysiska besök
• Deltar i mottagningens telefonrådgivning via TeleQ
• Har löpande kontakt med patienter genom 1177
• Tar ett stort eget ansvar för att boka patienter och hålla våra väntelistor aktuella
Här får du möjligheten att arbeta både med läkemedelshantering och administrativa arbetsuppgifter - en perfekt kombination för dig som gillar variation och självständigt arbete!
Arbetsgrupp
Som närmaste kollega har du en erfaren sjuksköterska och ni arbetar nära varandra för att ta hand om mottagningens patienter men du samarbetar även med sjuksköterskor från andra enheter vid behandlingar. Du kommer också samarbeta med flera av klinikens läkare men även läkare från Universitetssjukhuset i Linköping. Du kommer även ha nära kontakt med våra dietister.
Hela mottagningsenheten består av tio olika specialistmottagningar, vilket innebär att du totalt kommer få cirka 30 nya kollegor som du fikar, äter lunch och har ATP och andra gemensamma utbildningar och aktiviteter tillsammans med.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet. Har du tidigare arbetat med magtarm- och leversjukdomar eller med mottagningsarbete kan detta vara meriterande för tjänsten.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Eftersom vi är en liten mottagning behöver man kunna ta stort eget ansvar för sitt arbete. Därmed passar tjänsten dig som är ansvarsfull, trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Medicinska specialistkliniken Kontakt
Vårdenhetschef Helena Levin Helena.Levin@regionostergotland.se 010-1047511 Jobbnummer
9765795