Sjuksköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-05-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett arbete där du får använda hela din kompetens och samtidigt vara en del av ett tryggt och sammansvetsat team? Hos oss möter du en varierad vardag där du gör skillnad för patienterna varje dag.
På Vårdcentralen Tornet arbetar cirka 34 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 7600 listade patienter. Vi har en bred kompetens med specialister i allmänmedicin, ST- och AT-läkare samt ett väl sammansvetsat team av sjuksköterskor och distriktssköterskor.
Vår verksamhet omfattar flera specialiserade mottagningar, bland annat en akut linje, astma/KOL, diabetes, äldrevård, rökavvänjning.. Vi har även en familjecentral med barnavårdscentral (BVC), vilket gör att vi kan erbjuda stöd och vård för hela familjen. Vi har även kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Vi jobbar i tvärprofessionella Team som har rond 1g/v där vi tillsammans går igenom patientärenden.
Hos oss arbetar vi varje dag med målet att främja hälsa och välbefinnande hos våra patienter och invånare. Du möts av en varm och välkomnande arbetsplats där kollegialt stöd och samarbete är en självklarhet. Vi trivs tillsammans, och vårt engagemang genomsyrar allt vi gör.
Sköterskegruppen är stabil med låg personalomsättning, vilket är ett tydligt tecken på den goda arbetsmiljö och sammanhållning vi har. Tillsammans skapar vi en vård som gör skillnad både för våra patienter och för varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska alternativt distriktssköterska hos oss får du en omväxlande och stimulerande roll med arbete på egen mottagning, telefonrådgivning och triagering samt inom vår äldrevårdsmottagning. Du möter patienter med olika behov och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra professioner.
En viktig del av arbetet är telefonrådgivning där du med din kompetens och ditt professionella omdöme gör medicinska bedömningar och vägleder patienterna till rätt vårdnivå. Du bidrar till en trygg och tillgänglig vård med fokus på kvalitet och kontinuitet.
Vi värdesätter ditt engagemang för patientnära vård och din förmåga att ta ansvar i det dagliga arbetet. Samtidigt blir du en viktig del av ett team där vi stöttar varandra och tillsammans skapar en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Det är även ett krav med goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som distriktssköterska eller sjuksköterska inom primärvård.
Vi söker dig är serviceinriktad och alltid sätter patientens behov i första rummet. Du har ett genuint intresse för människor och en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du på ett respektfullt och tryggt sätt kan möta och stötta våra patienter. Vidare då vi är en mindre arbetsplats värdesätter vi din samarbetsförmåga och flexibilitet i arbetsuppgifterna. Din vilja att bidra till teamets gemensamma mål och din anpassningsförmåga är avgörande för att vi tillsammans ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
VC Tornet och BVC Tornet
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383 Jobbnummer
9890833