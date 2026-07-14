Sjuksköterska till Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-07-14
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Vill du vara en del av ett härligt team på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt? Drivs du av att arbeta med varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara det perfekta arbetet för dig!
Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga är centraler som är belägna på landsbygden, granne med skog och öppna fält och vi har cirka 8 300 listade patienter. På båda orterna finns en stark bykänsla och man har stort förtroende för vårdcentralen. Här erbjuder vi vård för såväl somatiska som psykiska besvär och arbetar med att utveckla nya arbetssätt med teambaserad vård. Vi har fem äldreboende kopplade till oss samt hemsjukvård i två områden.
Läkarteamet utgörs av allmänspecialister och utbildningsläkare. Vi har förutom läkarmottagning även fysioterapi, kurator, dietist, psykolog och arbetsterapeut, undersköterskor samt sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom astma/Kol, diabetes, äldrevård, barnhälsovård (BVC) och hälsosamtal. På vår provtagning arbetar erfarna undersköterskor och i det dagliga arbetet är medicinska sekreterare, receptionister och administratör ett viktigt stöd.
Vi utvecklas ständigt och fokus ligger på att utveckla teamarbetet ytterligare. Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar från yrkesroller som fysioterapeut, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Hos oss arbetar vi aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut. Genom detta kan vi tillsammans tillgodose den bästa vården samt använda våra resurser optimalt när patienten får träffa rätt person direkt.
Medarbetarna ser själva att vi-känslan är en stor styrka på enheten och att den breda kompetensen relaterat till många yrkeskategorier är en stor fördel i vardagen
Är du nyfiken på Vårdcentralen Tollarp filialen Degeberga? Ring oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterskekollega med inriktning astma/Kol som också har ett genuint intresse för primärvården.
Som sjuksköterska arbetar du med bland annat egen mottagning inom astma/Kol, telefonrådgivning, triagering av patienter samt digitala e-tjänster och chatt. Utifrån din tidigare erfarenhet och dina intressen kan även andra arbetsuppgifter ingå i tjänsten. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och en god gemenskap. Som sjuksköterska arbetar du självständigt och i nära samarbete med dina kollegor.
Vi utgår från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt och kompetent bemötande med hög medicinsk kvalitet. Hos oss får du som medarbetare:
• kontinuerlig kompetensutveckling som vi planerar utifrån dina och verksamhetens behov
• vara med och bidra till vårdcentralens utveckling
• en individanpassad introduktion och en utsedd mentor.
Tjänstgöring kan komma att förläggas både i Tollarp och Degeberga.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Har du vidareutbildning inom astma/Kol är detta starkt meriterande för tjänsten. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Giltigt B-körkort krävs då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Du som person är serviceinriktad och ditt arbete präglas av patientfokus. Vi värdesätter att du har en hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra. Vidare är du är lyhörd och drivs av att ge en god och kvalitativ vård. Därutöver är du noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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298 32 TOLLARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Emelie Risberg, Enhetschef Emelie.Risberg@skane.se 0724-65 97 99 Jobbnummer
10002625