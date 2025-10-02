Sjuksköterska till Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-10-02
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara en del av ett härligt team på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt? Drivs du av att arbeta med varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara det perfekta arbetet för dig!
Vårdcentralen Tollarp med filial Degeberga ryms som namnet säger på två ställen, både i Tollarp och Degeberga. Det är landsortscentraler med vackra omgivningar och nära till skog och öppna fält. Vårdcentralen Tollarp förvärvade filialen Degeberga november 2023 och vi utvecklar möjligheten för våra cirka 8 600 listade patienter att söka vård på båda orterna. I Tollarp är vårdcentralen belägen med närhet till E22 och bussförbindelser till Kristianstad och Malmö. Filialen i Degeberga är belägen mitt i byn med goda bussförbindelser både mot Kristianstad och Ystad/Simrishamn.
Här erbjuder vi vård för såväl somatiska som psykiska besvär och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya arbetssätt. Vi har bland annat läkarmottagning, fysioterapeut, kurator, dietist, psykolog, arbetsterapeut, undersköterskor samt sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom astma/Kol, diabetes, äldrevård, barnhälsovård och hälsosamtal. På vår provtagning arbetar erfarna undersköterskor och i det dagliga arbetet är medicinska sekreterare, receptionister och administratör ett viktigt stöd.
Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar och jobbar aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut. I höst ligger fokus på att utveckla teamarbetet på vårdcentralen ytterligare.
I en nyligen genomförd enkät fick medarbetarna svara på frågan om vilka styrkor arbetsgruppen har. Här är några av svaren:
• en helhetssyn och ett gott allmänmedicinskt perspektiv att se hela människan
• bred kompetens
• duktiga på att hjälpa varandra
Är du nyfiken på vårdcentralen Tollarp filialen Degeberga? Ring oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterskekollega och ett genuint intresse för primärvården.
Som sjuksköterska kommer du att arbeta med bland annat egen mottagning, telefonrådgivning, triagering av patienter samt digitala e-tjänster och chatt. Utifrån din tidigare erfarenhet och dina intressen kan även andra arbetsuppgifter ingå i tjänsten. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och en god gemenskap. Som sjuksköterska arbetar du självständigt och i nära samarbete med dina kollegor.
Tjänstgöring kan komma att förläggas både i Tollarp och Degeberga.
Vi utgår från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt och kompetent bemötande med hög medicinsk kvalitet. Hos oss får du som medarbetare:
• kontinuerlig kompetensutveckling som vi planerar utifrån dina och verksamhetens behov
• vara med och bidra till vårdcentralens utveckling
• lång bredvidgång och en utsedd mentor.
Cornelia, som är sjuksköterska berättar:
Jag har haft en väldig bra introduktion med en bra genomgång av allt. Vi har ett gott samarbete med bra flyt i vardagen och hos oss får du ett varierande arbete. Det jag beundrar med Vårdcentralen Tollarp är att vi har ett väldigt härligt gäng som har nära till skratt och skämt, men som även hjälper varandra i jobbet.
Du är varmt välkommen att kontakta oss, så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Har du vidareutbildning till distriktssköterska är det starkt meriterande. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Giltigt B-körkort krävs då resor förekommer i tjänsten.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvården och/eller erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Du som person är serviceinriktad och ditt arbete präglas av patientfokus. Vi värdesätter att du har en hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra. Vidare är du är lyhörd och drivs av att ge en god och kvalitativ vård. Därutöver är du noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ingela Nilsson, tf. Enhetschef 0766-48 60 68 Jobbnummer
9538142