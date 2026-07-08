Sjuksköterska till Vårdcentralen Rydebäck i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-08
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Är du en engagerad och driven sjuksköterska med fokus på patienten och teamarbete? Vill du utvecklas både i din profession och som person och arbeta med mottagningsarbete? Då är du välkommen till oss på Vårdcentralen Rydebäck! Hit kommer du till en arbetsplats där god arbetsmiljö är viktigt och tillhör ett välfungerande team med positivt arbetsklimat.
Vårdcentralen Rydebäck är en del av offentlig primärvård och en av tio vårdcentraler i Helsingborgsområdet. Vi är en hälsovalsenhet med 7 800 listade patienter, belägen i den vackra orten Rydebäck vid havet, på gränsen mellan Helsingborg och Landskrona. Du kan enkelt ta dig hit med tåg, buss, bil eller på den magiska cykelväg som finns både från Landskrona och Helsingborg. Målet med rekryteringen är att nå riktmärket 1100 listade patienter per specialist.
Vår vårdcentral består av ett team på 35 engagerade medarbetare från olika professioner, som tillsammans strävar mot hög medicinsk kvalité, samt vara i topp bland Skånes bästa vårdcentraler. Vi har flera välfungerande mottagningar, inklusive fysioterapi med gym, psykolog och en populär Barnavårdscentral (BVC) för barnfamiljerna. Vi ansvarar även för ett nytt modernt särskilt boende (SÄBO).
Vi tror att nyckeln till vår framgång är att vi arbetar i team kring våra patienter och att alla patienter har en namngiven läkare med ett tillhörande team.
Våra patienter erbjuds god vård och hög tillgänglighet via telefon, 1177 och både digitala och fysiska möten.
Vision och mål sätter vi upp gemensamt och här finns högt deltagande, god samarbetsförmåga och stort ansvarstagande av alla medarbetare, vilket bidrar till den fina arbetsmiljön och de höga siffrorna i medarbetarenkäten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska på vår vårdcentral har du en betydelsefull roll och vi är måna om att ta vara på din kompetens. Du arbetar med allt från hälsoförebyggande åtgärder till att ta hand om akut sjuka patienter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat telefontriagering, fysisk triagering samt egen mottagning. Du samarbetar med övriga professioner i team för att skapa god och nära vård för våra patienter.
Här ingår du i ett team där vi fördelar arbetsuppgifter efter kompetens och arbetsbelastning så att alla kan bidra till att hjälpa patienten på bästa sätt. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Tjänsten är förlagd helgfria vardagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enlig Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Om du har erfarenhet av arbete inom primärvård är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt Astma/Kol, då viss arbetstid kan förläggas på dessa mottagningar i så fall.
För att lyckas i rollen är du är noggrann, flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Rollen ställer även krav på att du har god samarbetsförmåga och kunskap att planera ditt arbete. Vidare ser vi gärna att du har intresse för att arbeta med utveckling och förbättring.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Heltid med möjlighet till deltid.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 RYDEBÄCK Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Carin Persson 042-406 05 22 Jobbnummer
9997363