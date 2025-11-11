Sjuksköterska till Vårdcentralen Östermalm i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Östermalm ligger i Kristianstad innerstad, belägen i äldre sjukhusbyggnader med en härlig charm. Hit finns det goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss, exempelvis stannar Skåneexpressen 1, 3 och 4 precis utanför vårdcentralen. Kristianstad ligger i ett naturskönt område med många möjligheter till friluftsliv.
Vi bedriver en verksamhet med flera olika egna mottagningar för läkare, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor, psykolog samt dietist. Det finns specialistmottagningar för astma, diabetes, psykisk ohälsa och en äldrevårdsmottagning. Här har vi också vår barnavårdscentral (BVC) som är mycket välfungerande. I samma lokaler finns även kvälls- och helgmottagnigen som drivs gemensamt med de offentliga vårdcentralerna i området samt med tre privata hälsovalsenheter i Bromölla och Kristianstad.
Här på vårdcentralen är vi ungefär 34 medarbetare med ett härligt arbetsklimat där vi trivs ihop och månar om varandra och våra cirka 8500 listade patienter. Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling hos alla våra professioner. Vi har även fem boenden kopplade till vår vårdcentral som vi ansvarar för att ge råd och stöd till. Vi har ett gott samarbete med kommunen och deras sjuksköterskor samt med vår egen äldrevårdssköterska.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Nu letar vi efter en engagerad, kunnig och utåtriktad sjuksköterska eller distriktssköterska till oss på Vårdcentralen Östermalm.
Hos oss har du en betydelsefull roll och här erbjuder vi dig ett varierande och stimulerande arbete. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra bedömningar, omläggningar, injektioner och blodtryckskontroller. Triagering via telefon och på mottagning förekommer också när våra patienter ska slussas till rätt instans eller få egenvårdsråd. För att främja både den personliga men även grupputveckling på vårdcentralen arbetar vi i tvärprofessionella team med avstämningar två gånger i veckan, vilket leder till ett bra kunskapsutbyte och till ökad kontinuitet och patientsäkerhet.
Hos oss har du möjlighet att arbeta självständigt med egen mottagning och vi strävar efter att alla har en specialistmottagning, ensam eller tillsammans med en eller två kollegor. Vi arbetar även i team där vi har ett nära samarbete med alla andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi värnar också om ett gott arbetsklimat med möjligheter att utvecklas i din roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Därtill är språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Om du har arbetslivserfarenhet inom primärvård och/eller jourverksamhet är det meriterande för tjänsten. Har du någon vidareutbildning inom diabetes eller astma/KOL är även det fördelaktigt.
För att trivas hos oss ser vi att du lätt kan anpassa dig till växlande omständigheter, har förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har även en god förmåga att samarbeta med såväl patienter som kollegor och värdesätter ett gott bemötande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
