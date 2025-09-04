Sjuksköterska till Vårdcentralen Onsala inriktning diabetes/astma/KOL
Vårdcentralen Onsala är en trivsam och väletablerad vårdcentral, belägen ca 1 mil utanför centralorten Kungsbacka.
Ca 10 500 patienter har valt att lista sig hos oss. Vi är ca 45 medarbetare som bedriver kvalitetsmässig vård och har patienten i fokus. God service är viktig för oss och vi värnar också om en god arbetsmiljö och hög arbetsglädje!
Tillsammans är vi det självklara valet för våra invånare när de behöver primärvård.
Förutom att vi ger kvalitetsmässig vård erbjuder vi också hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Vårdcentralen bedriver lab, BVC, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom astma/kol och diabetes. Vi har även ett rehab-team inom Vårdcentralen Onsala. Inom samma byggnad finn också apotek och tandvård.
Du tar dig lätt hit med bil eller via kommunalt och här finns fri parkering.
Om arbetet
I denna roll kommer du att få arbeta med många varierande arbetsuppgifter utifrån patienternas vårdbehov. Det innebär såväl mottagningsarbete som rådgivning. Vi arbetar i TeleQ och vi ger rådgivning via telefon samt i Clinic24 och 1177.
I rollen ingår också att du kommer ingå i ansvarsområden, detta utifrån din kunskap och ditt intresse.
Om du har utbildning inom diabetes kommer du att ha en ansvarsroll för våra diabetespatienter och i team med övriga professioner på vårdcentralen ansvarar du för planering åt diabetespatienterna såsom att kalla till och utföra årskontroll, uppföljning och behandling.
Är du istället sjuksköterska med utbildning inom vård av obstruktiv lungsjukdom/astma/allergi kommer du att arbeta med en egen astma/kol-mottagning. Här finns möjlighet att arbeta med ansvarsroll inom området.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med vidareutbildning inom diabetes och/eller astma/kol. Du är trygg i din yrkesroll och van vid att arbeta självständigt. Du har patienten i fokus och är mån om att ge vård av en hög medicinsk kvalitet.
Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling då vi står inför en förändringsresa där alla på vårdcentralen är delaktiga. Vidare ser vi att du har god förmåga att samarbeta med andra professioner såväl internt som externt. Du bidrar med ett professionellt bemötande gentemot kollegor och de som besöker vårdcentralen. Hos oss är det viktigt att vi höjer blicken och hjälper varandra så att vi får arbetsglädje! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du som sjuksköterska ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
