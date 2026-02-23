Sjuksköterska till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad
2026-02-23
Gör skillnad. Varje dag
Vill du bli en del av en stimulerande och utvecklande arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje, stolthet och som brinner för utveckling? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi är en stabil och välfungerande enhet med 10 600 listade invånare, som verkar i ett område med en unik kombination av mångkulturellt stadsliv och skånsk landsbygd. På läkarmottagningen finns det sex specialister i allmänmedicin och sju utbildningsläkare (ST, AT och BT). Vi är en mångfacetterad verksamhet med mottagningar för undersköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, dietist och arbetsterapeut. Här finns det specialiserade sköterskebaserade mottagningar för astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt, kognitiv svikt och riktade hälsosamtal. Det finns även en välutvecklad rehabkoordinator-funktion på 100%, äldrevårdsmottagning, livsstilsmottagning och ett mobilt vårdteam. I telefonrådgivning och primärvårdstriage sker det första omhändertagandet smidigt av sjuksköterskor med stöd av läkare, fysioterapeut och undersköterskor. I väntrummet finns tolk och en servicevärd.
Kompetensutveckling är viktigt för oss och nya arbetssätt provar vi gärna. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef, teamledare och medarbetare
Vi värderar trivseln hos vår personal högt och arbetar för individuella lösningar för att skapa en anställning som passar både dig och oss. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter, omläggningar samt medicinsk administrering och mottagningsarbete. Du kommer även att arbeta med triagering. Självfallet får du internutbildning utifrån din befintliga kompetens och dina intresseområden, allt för att kunna möta patienternas behov på bästa sätt.
Hos oss blir du en del av ett härligt team av sjuksköterskor och distriktssköterskor, där vi är cirka femton kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi strävar efter att alltid ha ett teaminriktat arbetssätt och fortsätter nu vårt förbättringsarbete för att möta våra patienter på bästa sätt, vill du vara med?
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du behöver ha giltigt B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete som diabetessjuksköterska och/eller från arbete inom primärvård.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att hjälpa människor och som alltid arbetar med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du god samarbets- och initiativförmåga. Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig som ny kollega.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
