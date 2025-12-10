Sjuksköterska till Vårdcentralen Lundbergsgatan samt filial Västra hamnen,
2025-12-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska med ett stort intresse för primärvård? Vårdcentralen Lundbergsgatan har utökat sin verksamhet med en filial i Västra Hamnen och söker en sjuksköterska. Söker du nya utmaningar och vill vara med och utveckla framtidens primärvård? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vårdcentralen Lundbergsgatan är en välrenommerad och trivsam verksamhet belägen i populära Slottstaden, omgiven av många trevliga lunchrestauranger.
Idag är vi cirka 40 anställda med olika professioner som arbetar nära varandra för att ge bästa möjliga omhändertagande av våra patienter. Ca 13 000 personer är listade hos oss, från äldre till barnfamiljer, och vi får mycket uppskattning från våra patienter. Vi håller en god bemanning och alla patienter har en namngiven patientansvarig läkare.
Vi har ett stort engagemang för våra patienter och en mycket god arbetsmiljö där vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och utveckla vår arbetsplats. Patientunderlaget är varierande, vilket bidrar till ett omväxlande och givande arbete.
Dialog, öppenhet och professionalitet är viktiga ledord för oss.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att ha roterande tjänstgöring på vårdcentralen Lundbergsgatan och på vår filial i Västra hamnen. Arbetsuppgifterna på filialen är av mer akut karaktär och i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Utöver två sjuksköterskor kommer det även finnas tre specialister i allmänmedicin, två undersköterskor samt en medicinsk sekreterare.
I din roll som sjuksköterska hos oss arbetar du varierat. Arbetsveckorna blandas med telefontriage, bedömningsmottagningar, E-tjänsterna 1177.se och 1177 direkt, akutsjuksköterska, administrativa uppgifter, vaccinationer med mera.
Regelbunden kompetensutveckling genom interna, externa och digitala utbildningar. Vi har även ett nära samarbete med läkarna i form av daglig dialogtid och en gemensam mottagning.
Vi anpassar schema efter individuella behov i så stor utsträckning som möjligt. Om du erbjuder oss din kunskap och ditt engagemang så kan vi erbjuda dig omväxlande arbetsdagar och ett nära samarbete med olika yrkeskategorier! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning och triagering och att du är van vid att ta eget ansvar. Tidigare arbete inom primärvården är meriterande.
Du som person har framåtanda och ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart primärvård! Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi ser att du har engagemang och en positiv inställning som bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar. Det är tillsammans vi ger den bästa vården till våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen till en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats som nu bryter ny mark!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
