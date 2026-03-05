Sjuksköterska till Vårdcentralen Knislinge i Östra Göinge
2026-03-05
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av primärvården? Då ska du söka dig hit! Hos oss ingår du i ett härligt team och får samarbeta med alla våra olika yrkeskategorier. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårdcentralen Knislinge ligger i Östra Göinge kommun med bra pendlingsmöjligheter. Det är en välfungerande och stabil enhet med ungefär 9000 listade patienter och cirka 48 medarbetare. Vi arbetar patientcentrerat och är måna om att med omtanke ge god och nära vård. Hos oss har vi högt i tak och ett gott arbetsklimat med fokus på teamarbete och kvalitet.
Här arbetar 11 erfarna distriktssköterskor/sjuksköterskor och vi är välbemannade med både specialistläkare och ST-läkare samt tar emot AT- och BT-läkare. Vidare är vi undersköterskor, fysioterapeuter, medicinska sekreterare och har ett psykosocialt team och det finns tillgång till dietist och arbetsterapeut. Vi har även Familjens Hus i nya fina lokaler, där våra BVC-sköterskor arbetar.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi är ett glatt gäng som nu vill välkomna ny kollega! Den aviserade tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Som sjuksköterska får du en varierande arbetsdag med mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering och medicinska bedömningar. Hos oss har du ett nära samarbete med kunniga och engagerade kollegor, och en god sammanhållning mellan professionerna gör att det alltid finns någon att fråga! Våra sjuksköterskor har en viktig roll för patientens vårdupplevelse.
• Att jobba på en vårdcentral är att vara en del i människors långa liv, det är häftigt att göra skillnad! säger Madde, distriktssköterska och en del av det psykosociala teamet.
Hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt och varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter då vi lägger stor vikt vid kontinuerlig fortbildning. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Även giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom primärvården, och det är meriterande om du är utbildad distriktssköterska.
Du har ett stort patientfokus och ett fint patientbemötande. Vidare trivs du bra med att samarbeta med dina kollegor men även förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Det är viktigt att du delar samma mål och visioner som oss, att ge god och nära samt kvalitativ vård till våra patienter. Du bör vara nyfiken och lyhörd för patienters behov och ha lätt för att anpassa dig efter olika omständigheter. Vi ser även att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
