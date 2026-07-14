Sjuksköterska till Vårdcentralen Fågelbacken i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-14
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På vårdcentralen Fågelbacken är vi ett härligt team av kollegor och nu välkomnar vi en legitimerad sjuksköterska för ett vikariat på sex månader, som vill bli en del av vår gemenskap!
Vi finns i populära Slottsstaden och har många trevliga lunchrestauranger runt knuten samt havet på gångavstånd. Teamet består av cirka 35 anställda med olika professioner. Här finns bland annat sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut och psykologer. Vi har distriktssköterskemottagning samt sjuksköterskeledda mottagningar inom bland annat diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.
Fågelbacken är en vårdcentral där vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi fäster stor vikt vid såväl gott samarbete som trivsel och vår arbetsmiljö kännetecknas av en positiv anda samt känsla av gemenskap.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår vårdcentral spelar du en viktig roll för patientens vårdupplevelse. Dessutom får du ett varierande arbete och ständigt nya erfarenheter!
Här arbetar du med allt från hälsoförebyggande åtgärder till att ta hand om akut sjuka människor. Du arbetar med medicinsk rådgivning och bedömning, både i telefon och på mottagningen, och möter personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Sjuksköterskegruppen består av åtta sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi satsar på regelbunden fortbildning och på att utveckla våra arbetssätt för att skapa en så bra miljö som möjligt för både patienter och medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kunskap och ditt engagemang, samtidigt som du får omväxlande arbetsdagar och ett nära samarbete med olika yrkeskategorier.
Vi vill ge dig bästa möjliga start hos oss. Därför erbjuder vi en introduktion som anpassas efter dina behov och förutsättningar, så att du snabbt kan känna dig trygg i din nya roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du ha tidigare erfarenhet av att arbeta på vårdcentral. Därtill är det meriterande om du har kompetens inom diabetesvård eller astma/KOL.
Du har ett fint patientbemötande och stort patientfokus. Du trivs bra i samarbete med dina kollegor, men har även förmågan att fatta egna beslut. Vi vill att du har en positiv inställning och bidrar till att hitta lösningar som leder oss framåt. Stundtals råder hög belastning och du behöver känna dig trygg i att arbetsuppgifterna snabbt kan variera.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Med hänvisning till semestertider förväntas processen tas vid under vecka 33 igen. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tjänsten avser ett vikariat på sex månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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217 56 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Semester tom v. 33
Otti Jivén Trulsson, Tf Verksamhetschef otti.jiventrulsson@skane.se Jobbnummer
10002638