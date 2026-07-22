Sjuksköterska till Vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-22
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eller i hela Sverige
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Har du ett stort intresse för primärvården? Vill du ingå i ett härligt team och får samarbeta med kollegor inom alla våra olika yrkeskategorier? Då ska du söka dig hit! Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårdcentralen Borgmästaregården ligger mitt i Malmö med Skånes universitetssjukhus (Sus), Stadion och fantastiska Pildammsparken som grannar. Vi har närhet till både Södervärns busstation och Triangeln med Citytunneln och goda pendlingsmöjligheter. Vårdcentralen har idag cirka 7 200 listade patienter på enheten och ungefär 34 medarbetare.
Vårdcentralen har en välfungerande och stabil läkarbemanning, god arbetsmiljö med flexibla arbetstider, gott samarbete, delaktighet och påverkansmöjligheter. Vårdcentralen har en väl utvecklad äldrevårdsmottagning utformad för att passa demografin i området. Vi arbetar teambaserat för att utveckla och driva våra olika livsstilsmottagningar framåt för bästa personcentrarad vård med god tillgänglighet för patienten. På vårdcentralen har vi även distriktssköterskemottagningar, specialistmottagningar inom områdena astma/Kol, diabetes, blodtryck och förmaksflimmer. Regelbundna gemensamma personalmöten och yrkesträffar gör att vi tillsammans utvecklas och når våra uppsatta mål.
Tillsammans med våra läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, rehabteam och psykosociala team arbetar vi för patientens bästa. Varje dag har vi en frågedoktor tillgänglig för stöd och hjälp vid behov. Dessutom har vi ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega.
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer. Har du ett speciellt intresseområde som du brinner för så försöker vi möta dina önskemål om att utveckla detta.
Naturligtvis får du introduktion och internutbildning utifrån din befintliga kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder dig ett arbete på en vårdcentral i framkant med ett stort intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom primärvården, likaså om du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet PMO.
Som person har du ett genuint intresse för människor och arbetar med patienten i fokus, samtidigt som du arbetar mot verksamhetens gemensamma mål. Du är trygg i din yrkesroll, positiv och bidrar till vårt goda arbetsklimat. Därtill har du god samarbetsförmåga och är flexibel inför de varierande arbetsuppgifter som kan uppkomma under en dag på en vårdcentral. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 67 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Charlotta Karlström, Enhetschef charlotta.cj.karlstrom@skane.se 070-6272932 Jobbnummer
10009461