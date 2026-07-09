Sjuksköterska 'till Vårdcentral Säter graviditetsvikariat 1 år
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Säter Visa alla sjuksköterskejobb i Säter
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Säter
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier där allas kompetens är viktig för att kunna erbjuda patienter en god och säker vård, samt vara med och fortsätta utveckla vårt teamarbete?
Ha ett varierande och stimulerande arbetsuppgifter och jobba tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare? Då har du kommit rätt! Arbetet hos oss präglas av prestigelöshet, öppenhet och gemenskap. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete utifrån RAK (rätt använd kompetens) för att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt,
Vårdcentral Säter är en av Regionens vårdcentraler och är belägen i det natursköna Skönviksområdet vid sjön Ljustern. Vi har ca 9200 listade patienter och hos oss arbetar ca 50 personer inom olika yrkeskategorier. Vi har sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor, medicinska sekreterare, barnmorskor, BVC-sköterskor, barnläkare, läkare, utbildningsläkare, samtalsterapeuter, psykolog, kurator, samt administrativ personal.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du egen sjuksköterskemottagning, telefonrådgivning via Tele-Q,1177 direkt hälsofrämjande arbete och övriga arbetsuppgifter som tillhör primärvården. Stundtals är tempot högt med flera bollar i luften.
Möjlighet finns att utöver dessa arbetsuppgifter, jobba med specialistmottagning inom ditt område, exempelvis Astma KOL, diabetes.
Anställningen innebär vikariat 2026-09-01 till och med 2027-09-30.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Primärvårdserfarenhet
Specialkunskap/specialistintresse inom till exempel Astma KOL, diabetesDina personliga egenskaper
Du är lyhörd och mån om ett gott bemötande. Du uppskattar teamarbete och är samtidigt trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Elin Susanna Granlund elinsusanna.granlund@regiondalarna.se 0225-494302 Jobbnummer
9998469