Sjuksköterska till vårdavdelning för nyfödda
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-10-13
På neonatalavdelningen på Gävle sjukhus vårdas för tidigt födda barn från vecka 29 samt sjuka nyfödda barn med deras familjer. Hos oss kan vårdtiden variera från några timmar till någon månad. Vi arbetar familjecentrerat där all vårdplanering samt omvårdnadsåtgärder utförs i samråd med barnets vårdnadshavare. Vi har ett utvecklat arbetssätt som ger varje nyfödd en tryggare start i livet. Projektet Nyfödd sammanhållen familj har förändrat samarbetet mellan förlossningen, eftervård och vård av nyfödda i Gävle. Målet är noll separation - att barn och föräldrar ska kunna vara tillsammans direkt från födseln, oavsett vårdbehov.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
På neonatalavdelningen arbetar vi för att undvika alla typer av separation mellan barn och mor under nyföddhetstiden. Mor och partner är den primära vårdplatsen (hud mot hud vård) för det nyfödda barnet. Vi följer WHO's tio steg som främjar amning. Barn som vårdas hos oss är i behov av specifik omvårdnad. Barnen kan även vara i behov av övervakning och särskild medicinteknisk utrustning som till exempel behandling med CPAP eller högflödesgrimma.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• sedvanliga uppgifter på vårdavdelning så som rond, provtagningar och undersökningar
• akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation
• planering och dokumentation av barnets vårdtid
• att stötta vårdnadshavare att förstå det lilla barnets behov och signaler samt bli trygga och självständiga i omvårdnaden av sitt barn.
Hos oss får du
• tio veckors introduktion med handledare där vi väver in både praktisk och teoretisk utbildning
• egen mentor under hela det första året för att skapa trygghet i lärande och utveckling
• möjlighet till internt lärande då vi samarbetar med flera verksamheter i olika simuleringsövningar.
Arbetet innebär tjänstgöring oregelbundna arbetstider. Schemaläggning sker i TimeCare som är ett planeringsverktyg. Bonusavtal finns, det innebär förkortad arbetstid vid nattarbete.
Region Gävleborg erbjuder olika typer av utbildningsmöjligheter, ett generöst friskvårdsbidrag och har en egen träningsanläggning för anställda. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med andra enheter inom flödet Nyfödd sammanhållen familj. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och skapar goda relationer med patienter, anhöriga och kollegor. Med en naturlig känsla för struktur och ordning säkerställer du att arbetsprocesser är välorganiserade och effektiva, vilket leder till hög kvalitet i arbetet. Vidare är du anpassningsbar och nyfiken på förändring, vilket gör att du hanterar förändrade förutsättningar och oväntade utmaningar med lugn och kreativitet. Denna flexibilitet kombinerat med en väl utvecklad helhetssyn gör att du har förmågan att se hur olika delar av arbetet hänger ihop och därigenom bidrar till att uppnå verksamhetens övergripande mål.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan, intervjuer sker fortlöpande!
Vill du veta mer om vår avdelning? Hör av dig så berättar vi mer.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
