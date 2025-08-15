Sjuksköterska till vårdavdelning Capio Spine Center Stockholm
2025-08-15
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-08-15
Välkommen till Nordens största ryggklinik!
Capio Spine Center söker nu en Sjuksköterska till vår slutenvårdsavdelning på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Vi strävar efter att vara en komplett ryggklinik där vi med hela klinikens samlade kompetens arbetar för att sätta patienten i fokus och leverera bästa vårdkvalitet. Vi opererar stora volymer ca 1750 nack- ryggoperationer och genomför ländryggs-, halsryggs- och enklare neurokirurgi. Vi strävar alltid efter att förbättra vården för våra patienter och vi ligger i frontlinjen när det kommer till att införa nya behandlingsmetoder. På kliniken bedrivs även forskning.
Vår operationsavdelning är en central del i vår verksamhet. Vi har 4 operationssalar och här genomförs allt ifrån mindre ingrepp som diskbråck till större korrektionskirurgi.
Din roll
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en elektiv slutenvårdsavdelning med fokus på pre-och postoperativ vård efter spinal kirurgi.
Anställningsform: Tillsvidareanställning 40h/vecka med tjänstgöring dag, kväll och var 7:e lördag. Vissa helgdagar förekommer.
6 månaders provtjänstgöring.
Vi erbjuder dig
Teamwork där positiv anda står högt och alla gör sitt yttersta för att bidra till en kvalitetsorienterad och effektiv vård
Trevlig arbetsplats
Patientfokuserad och väl fungerande vårdkedja där varje enhet bidrar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Frukost
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska. Du kommer att ingå i ett team på vårdavdelningen tillsammans med undersköterskor och fysioterapeuter. Vi ser det som meriterande om du har kompetens inom rygg-, neuro och/eller ortopedkirurgi.
Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga tycker om att ta ansvar och har ett positivt förhållningssätt. Som person bör du vara flexibel och lösningsfokuserad. Vidare är det viktigt att du är en lagspelare eftersom teamarbete är centralt hos oss. Alla är delaktiga och stöttar varandra med arbetet som bedrivs på vårdavdelningen.
I din ansökan önskar vi ett personligt brev, CV och referenser kommer att begäras under rekryteringsprocessen. Vi intervjuar kontinuerligt under rekryteringsprocessen.
Publicerat: 2025-08-15
Sista dag att ansöka är 2025- 09-15 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Emma Björnlund emma.bjornlund@capio.se +46739526920 Jobbnummer
9459968