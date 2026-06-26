Sjuksköterska till vårdavdelning 43, psykosavdelning
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Är du en legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatriska sjukdomar och akuta psykiatriska tillstånd? Drivs du av att göra skillnad för människor med svår psykiatrisk problematik? Då är du precis den vi söker för att bli en del av vårt team i en spännande tjänst. Ta chansen att vara en del av ett engagerat team som strävar efter att erbjuda individanpassat stöd och vård av hög kvalitet.
Din arbetsplats
Vi är en slutenvårdsavdelning med 10 vårdplatser för vuxna över 18 år med svår psykiatrisk problematik. Patienter du kan träffa hos oss har bland annat:
psykos som kan vara drogutlöst, krisrelaterad eller organisk
schizofreni samt schizoaffektivitet
andra akuta psykiatriska sjukdomar så som svåra självskadebeteenden och hög suicidrisk
Avdelningen är belägen i Psykiatrihuset i Karlstad och står i nära samarbete med övriga enheter inom psykiatrisk slutenvård.
På avdelningen finns en samordnare som jobbar dagtid samt sjuksköterskor som leder det dagliga arbetet och skötare/undersköterskor som genomför psykiatrisk omvårdnad, alla anställda roterar schema på dag/kväll/helg. Vi har tät bemanning och ser en vinning för våra patienter och närstående att vi har tid för god psykiatrisk omvårdnad. Tillsammans arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö där alla är delaktiga och bland medarbetarna är det högt i tak och stor omsorg om varandra.
Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för patienterna och deras närstående. Psykiatriska slutenvården utgörs av cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi står mitt i ett förändringsarbete för att möta dagens och framtidens behov av svåra psykiatriska sjukdomar, där vi har patienten i ett självklart fokus.
Hos oss får du:
vara delaktig i utvecklingen av våra processer gällande behandlingsupplägg, arbetsmiljö och rutiner
göra skillnad för vuxna i behov av individanpassat stöd i vardagen
ett mycket varierat, stimulerande och utvecklande arbete med regelbunden fortbildning och handledning som i sin tur ökar vårdkvalitén
kontinuerlig ärendehandledning
en individanpassad inskolning i vår befintliga akutverksamhet
möjligheter till personliga ansvarsområden som rör befintlig vård.
Vi arbetar enligt ett fast, rullande 10‐veckors hybridschema med huvudsakligen dag-, kvälls- och helgpass, samt eventuellt enstaka nattpass. Schemat har tagits fram tillsammans med personalgruppen, och vi är stolta över det gemensamma arbete som ligger bakom en hållbar work-life balance.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du utföra medicinuppföljningar i nära samarbete med läkare samt sedvanlig medicinhantering. Du kommer som sjuksköterska vara omvårdnadsansvarig samt delta vid behandlingsinsatser för patienter. All personal på avdelningen arbetar med färdighetsträning och har ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår också att samarbeta med vårdgrannar, vara delaktig i SIP-möten, utveckla vårdplaner och genomföra bedömningssamtal.
Verksamheten erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till att vara involverad i arbetet och utveckla den psykiatriska slutenvården.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri är meriterande. All erfarenhet inom psykiatrisk sluten- och öppenvård är meriterande.
Du har en god samarbetsförmåga och är en skicklig kommunikatör som bygger och utvecklar relationer. Du tar initiativ och anpassar dig lätt till förändrade situationer.
Känner du igen dig? Då är du kanske den vi söker.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Avdelning 43 Psykiatri Kontakt
avdelningschef
Dijana Makitan 010-8319719 Jobbnummer
9979959