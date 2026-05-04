Sjuksköterska till vård- och omsorgsboendet Lotsgården inom HSL 5!
Vi söker nu efter en erfaren och självgående sjuksköterska till vårt vård- och omsorgsboende, Lotsgården!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du har stor frihet att själv planera och strukturera din arbetsdag. Du ges möjlighet till kompetensutveckling genom professionella nätverk samt vidareutbildning till specialistsjuksköterska på arbetstid. Introduktionen anpassas individuellt efter din erfarenhet och dina behov, och under ditt första år får du stöd av en mentor. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.00-15.30 med tjänstgöring var sjätte helg.
Tjänsten är placerad på Lotsgården som ligger på Ön i Limhamn. Det är ett vård- och omsorgsboende för patienter med fysiska vårdbehov. Här finns 30 stycken lägenheter.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden här:
Alla vård- och omsorgsboenden - Malmö stad
Publiceringsdatum 2026-05-04

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska- och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet
Har mycket goda kunskaper i svenska (både i tal och skrift)
Har en god förståelse för gällande lagstiftning och förmåga att arbeta utifrån uppsatta mål och riktlinjer
Har vana att använda datorn som arbetsredskap
Innehar B-körkort
Känner dig trygg med att cykla i tjänsten
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med multisjuka äldre och/eller personer med demenssjukdom
Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Specialistutbildning inom relevant område, exempelvis vård av äldre, medicinsk vård eller som distriktsjuksköterska
Erfarenhet av samverkan med andra aktörer, myndigheter och deltagande i olika nätverk
Vana av dokumentation i Procapita
För att trivas i rollen som sjuksköterska behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och teamarbete. Du är van vid att handleda och stötta andra i det dagliga arbetet. Du har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya verksamheter och situationer. Du är drivande, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och visar engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: https://malmo.se/4.708924eb178fd76a14cbfd3.html
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html

Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Sektionschef Vårdbo HSL 5
Cecilia Faritzson cecilia.fartizson@malmo.se 072-3802952
