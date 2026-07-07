Sjuksköterska till vård- och omsorgsboendet Celsiusgatan inom HSL 2
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-07
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Ref: 20261667
Söker du ett arbete där du får göra verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker dig som är en erfaren sjuksköterska, gärna med specialistutbildning, som vill arbeta nära patienterna och bidra med din kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården.
Celsiusgatan är ett vård- och omsorgsboende nära Värnhemstorget i Malmö för personer med demenssjukdom och fysiska vårdbehov. Boendet har fyra våningar och erbjuder en trivsam utemiljö med gemensam altan och balkonger för de boende.
På Celsiusgatan arbetar idag två engagerade sjuksköterskor i nära samarbete med övriga professioner. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla den personcentrerade vården tillsammans med oss.
Som ny sjuksköterska hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov och en erfaren sjuksköterskekollega som fungerar som mentor under hela ditt första år. Arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07.00–15.30 med tjänstgöring var sjätte helg.
Vill du veta mer? Se intervju med vår kollega Anna eller läs mer om våra boenden här:https://malmo.se/Aldreboenden-i-Malmo/Alla-boenden.htmlhttps://malmo.se/Jobb/Verksamhet/Halsa--vard--och-omsorgsforvaltningen/Jobba-som-sjukskoterska/Utveckling-nyfikenhet-och-narhet-till-patienterna-driver-Anna-i-sitt-arbete-som-sjukskoterska.html
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden – välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten. Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och PalliativregistretKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet. Utöver det har du:
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
God digital kompetens och vana att dokumentera
Insikt i gällande lagstiftning samt förmåga att arbeta utifrån fastställda mål och riktlinjer
Körkort B
Det är meriterande om du har
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med multisjuka äldre och/eller personer med demenssjukdom
Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Specialistutbildning inom relevant område, exempelvis vård av äldre, medicinsk vård eller som distriktsjuksköterska
God vana av att samverka med andra aktörer, myndigheter och ingå i olika nätverk
Erfarenhet av dokumentationsarbete i Procapita samt i kvalitetssäkringssystem såsom BPSD, Senior Alert och Palliativregistret
För att trivas i rollen som sjuksköterska behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och teamarbete. Du är van vid att handleda och stötta andra i det dagliga arbetet. Du har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya verksamheter och situationer. Du är drivande, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och visar engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa och livskvalitet.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på http://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.htmlÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: https://malmo.se/finsktforvaltningsomrade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, vårdförbundet
Meryem Alieva meryem.alieva@malmo.se Jobbnummer
9995883