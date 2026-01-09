Sjuksköterska till vård- och omsorgsboenden i Frölunda och Hovås
2026-01-09
Vill du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg tillsammans med oss? Vi söker en sjuksköterska till Granliden, Uggledal, Altplatsen och Kaverös Äng vård- och omsorgsboenden.
Vi satsar nu på att utöka vår arbetsgrupp så att du som patientansvarig sjuksköterska kommer att ansvara för 18 till 19 patienter. Boendena ligger i Frölunda och Hovås. Ledorden för verksamheten är trygghet och gemenskap.
Vi utgår från gemensamma lokaler, på FO Petersons gata 9 i Västra Frölunda, tillsammans med hela hemsjukvården. Det innebär att du börjar och slutar din arbetsdag på kontoret och arbetsgruppen tar sedan sig till och från boendena med tjänstebilar. Detta skapar en större teamkänsla där vi stöttar varandra och delar med oss av vår kompetens. Arbetssättet främjar en lägre och jämnare arbetsbelastning, där vi hjälps åt och prioriterar våra arbetsuppgifter gemensamt.
I dina arbetsuppgifter som sjuksköterska ingår att bedöma, planera, utföra, leda och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med den enskilde, dess anhöriga och övrig personal. Den vård som bedrivs är allt från förebyggande till avancerad vård. Tillsammans med dina kollegor driver ni och utvecklar en kompetent verksamhet där hög vårdkvalité och personcentrerad vård står i fokus. Om du är specialistsjuksköterska kan du dessutom få fördjupat uppdrag utifrån din specialistkompetens. Arbetet sker i första hand på dagtid men det ingår även att arbeta kväll och helg. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med erfarenhet inom yrket och av kommunal vård men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vidare är det krav på B-körkort och körvana.
Då arbetet som sjuksköterska är ett självständigt arbete behöver du vara trygg i din arbetsroll och på egen hand kunna göra bedömningar och ta beslut om sjukvårdsinsatser. Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. En viktig del i uppdraget som sjuksköterska är mötet med patienten, vi lägger därför stor vikt vid att du som söker har ett gott bemötande i din roll som sjuksköterska. Du har god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Jeanette Noor Alii jeanette.nooralii@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3665666 Jobbnummer
9676223