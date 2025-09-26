Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende i Örgryte/Härlanda
2025-09-26
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett flexibelt arbete där du har möjlighet att kombinera ett självständigt arbetssätt samtidigt som du ingår i ett tvärprofessionellt vårdteam? Vi söker nu en sjuksköterska till kommunal primärvård, vård- och omsorgsboende i Örgryte/Härlanda.
Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter på vård- och omsorgsboende. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och ett nära ledarskap där du har din chef i samma kontorslokaler. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, som du även följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister. Du arbetar främst dagtid med endast en till tre kvällar i månaden, samt var fjärde helg. Kväll och helger samarbetar vi tillsammans med kollegor inom ordinärt boende- och funktionsstöd.
För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunal hälso- och sjukvård erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Vi utser alltid även handledare som arbetar kliniskt på våra vård- och omsorgsboenden. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.
Läs mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Göteborgs stad i Framtidens Karriär: https://sjukskoterskekarriar.se/2021/04/16/aldre-samt-vard-och-omsorg-framtidens-arbetsplats/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav för tjänsten, därför välkomnar vi även dig som är nyexaminerad sjuksköterska. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför vill vi att du har förmåga att lyssna på och skapa dig en förståelse i syfte att förstå deras behov. För oss är det viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra och skapar goda relationer, detta gör du genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Vi utgår samlat från Härlanda park, där vi är uppdelade i två olika team. En resursfördelning sker gemensamt innan vi åker ut och gör våra insatser hos patient. Då en stor del av arbetet sker i hemmet hos patienten, är det viktigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta välgrundade beslut. Arbetet kräver även att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.
Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor, i syfte att förbättra vår verksamhet. Din delaktighet är viktigt för oss. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Wenche Bümming wencke.bumming@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 61 29 Jobbnummer
9527414