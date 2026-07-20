Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende i Centrum
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du intresserad av att arbeta på vård och omsorgsboende i stadsområde Centrum och Majorna/Linné? Vi söker en sjuksköterska till vår kompetenta sjuksköterskegrupp med utgångspunkt från Första Långgatan.
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att planera, strukturera och genomföra insatser utifrån den enskilde patientens behov, i nära samarbete med närstående. Du gör självständiga medicinska bedömningar och utför behandlings- och omvårdnadsinsatser. Dokumentation och uppföljning sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
Hos oss får du en trygg start i din nya roll. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion med kontinuerligt stöd, nära ledarskap och goda möjligheter till kompetensutbyte inom arbetsgruppen. Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka din arbetsdag.
Du arbetar enligt basschema, vilket innebär huvudsakligen dagtid med endast sex kvällspass under en åttaveckorsperiod, varav fyra vardagskvällar och två helgkvällar. Vi värnar om trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och fritid. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Välkommen att bli en del av vårt team – tillsammans skapar vi en stad där människor kan leva ett långt och värdigt liv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket men vi välkomnar också dig som är ny i din yrkesroll.
I din roll ingår det att arbeta och dokumentera i olika digitala system och det är därför viktigt att du har goda datakunskaper. Vidare behöver du ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna dokumentera enligt HSL. Eftersom vi arbetar inom ett större geografiskt område kvällar och helger, så är B-körkort ett krav.
Som sjuksköterska är mötet med den enskilde, dess anhöriga och boendepersonal en viktig del av arbetet, därför vill vi att du har ett gott bemötande, samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Då en stor del av arbetet sker hos patienterna på boendet, är det nödvändigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska. Vidare att du kan fatta välgrundade beslut, ibland under press.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker fortlöpande under annonseringstiden.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anna Ridderstad, Vårdförbundet anna.ridderstad@aldrevardomsorg.goteborg.se Jobbnummer
10007086