Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende i Centrum
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta på vård- och omsorgsboende i stadsområde Centrum? Vi söker nu en sjuksköterska till vår kompetenta sjuksköterskegrupp på vård- och omsorgsboende i Majorna/Linné med goda kommunikationsmöjligheter.
I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör bedömningar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Vidare följer du upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. På enheten har vi alla de resurser som behövs för att du ska komma in i arbetet på ett bra sätt. Som ny i din roll erbjuds du en individuell anpassad introduktion där du får löpande rådgivning, nära ledarskap och utbyte av kompetens inom arbetsgruppen.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete med fokus på eget ansvar, där du har möjlighet att vara med och påverka. Du arbetar utifrån basschema, vilket innebär att du för närvarande jobbar i huvudsak dagtid med cirka fyra kvällspass i månaden samt var fjärde helg.
Vidare erbjuder vi trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Hos oss finns många möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll som sjuksköterska. Välkommen att bli en del av vårt team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket men vi välkomnar också dig som är ny i din yrkesroll. I din roll ingår det att arbeta och dokumentera i olika digitala system och därför är det viktigt att du har goda datorkunskaper. Vidare behöver du ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna dokumentera enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Eftersom vi arbetar inom ett större geografiskt område kvällar och helger, är B-körkort ett krav.
Som sjuksköterska är mötet med den enskilde, dess anhöriga och boendepersonal en viktig del av arbetet, därför vill vi att du har ett gott bemötande, samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Då en stor del av arbetet sker hos patienterna på boendet, är det nödvändigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska och att du kan fatta välgrundade beslut, ibland under press.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
