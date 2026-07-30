Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-07-30
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Är du utbildad sjuksköterska med arbetserfarenhet inom yrket? Söker du ett varierat och självständigt arbete med stort ansvar att självständigt planera ditt arbete för att ge god vård till patienter? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Eskilstuna kommuns sjuksköterskeorganisation består av cirka 120 sjuksköterskor. Vi söker nu sjuksköterskor till Odlarbäcken, Eskilshem, Marielund och Åbackens vård- och omsorgsboenden och hoppas du vill bli vår nya kollega.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med personcentrerad vård och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsarbetet. Du använder medicinsk teknik och evidensbaserade verktyg för att ge bästa möjliga vård. Du ansvarar för bedömningar, identifierar risker och kartlägger patienternas behov av vårdåtgärder.
Arbetet innebär ett nära samarbete med andra sjuksköterskor och yrkesgrupper, både internt och externt, för att säkerställa patienternas vårdbehov. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande då våra patienter har olika behov och olika diagnoser. Enheten har ett digitalt nytänkande och har fokus framåt för att möta framtidens nära vård och personcentrerat arbetssätt.
Du har 38,25 timmars vecka och i tjänsten ingår kväll och helg. Vi tillämpar önskeschema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst två års erfarenhet inom yrket, samt har körkort och körvana. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i journalsystem. Du har även erfarenhet av att utbilda/handleda annan personal och har du erfarenhet av målgruppen äldre är en stor fördel för tjänsten. Likaså att arbeta med kvalitetsregister som exempelvis Senior alert eller Palliativa registret. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete samt vidareutbildning inom området är också meriterande för tjänsten.
Du är en trygg, driven och självständig sjuksköterska som trivs i en omväxlande verksamhet med varierande arbetsuppgifter. Du tycker om att samverka med andra och är gärna spindeln i nätet. Du värnar om att ha en helhet och patientperspektiv i allt du gör.
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema. 38,25 timmars vecka, kväll och helg ingår.
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens vård och omsorg!
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
För information om relevanta bestämmelser i tillämpliga kollektivavtal, vänligen se:
Allmänna bestämmelser (AB) - SKR https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
Huvudöverenskommelse (HÖK) - SKR https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 33 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
10016094