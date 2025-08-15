Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende
2025-08-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Är du utbildad sjuksköterska med arbetserfarenhet inom yrket? Söker du ett arbete som är varierat där du får ta ansvar och självständigt planera ditt arbete för att ge god vård till patienter? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Eskilstuna kommuns sjuksköterskeorganisation består av cirka 120 sjuksköterskor. Vi söker nu en sjuksköterska till enhet 4. De boenden som ingår i enhet 4 är Eskilshem, Ekebo, Lagersbergsgården, Åbacken, Skogsgläntan, Odlarbäcken, Marielund och kortidsverksamheten. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med personcentrerad vård och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsarbetet. Du använder medicinsk teknik och evidensbaserade verktyg för att ge bästa möjliga vård. Du ansvarar för bedömningar, identifierar risker och kartlägger patienternas behov av vårdåtgärder.
Arbetet innebär ett nära samarbete med andra sjuksköterskor och yrkesgrupper, både internt och externt, för att säkerställa patienternas vårdbehov. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande då våra patienter har olika behov och olika diagnoser. Enheterna har ett digitalt nytänkande och har fokus framåt för att möta framtidens nära vård och personcentrerat arbetssätt.
Du har 38,25 timmars vecka och i tjänsten ingår kväll och helg. Vi tillämpar önskeschema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom yrket, samt har körkort och körvana. Du behöver ha god datorvana och erfarenhet av att arbeta i journalsystem. Du har även erfarenhet av att utbilda/handleda annan personal. Att ha erfarenhet av målgruppen äldre är en fördel för tjänsten. Likaså att arbeta med kvalitetsregister som exempelvis Senior alert eller Palliativa registret. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete samt vidareutbildning inom relevant område är också meriterande för tjänsten.
Du är en trygg, driven och självständig sjuksköterska som trivs i en omväxlande verksamhet med varierande arbetsuppgifter. Du tycker om att samverka med andra och är gärna spindeln i nätet. Du värnar om att ha en helhet och patientperspektiv i allt du gör.
Vi ser fram emot din ansökan!
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3000 medarbetare som tillsammans ser till att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning får den vård och omsorg som de behöver. Förvaltningen är uppdelad i en stab och de fem verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård, bistånd och bemanning. Vi är nästan 70 olika professioner som gör skillnad i andra människors liv, varje arbetsdag.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Luu maria.luu@eskilstuna.se 0729973686 Jobbnummer
9460560