Sjuksköterska till vår specialistklinik, Öron, näsa- och halsmottagningen
Nu går en av våra fantastiska medarbetare i pension och vi behöver förstärkning till vårt härliga team på Växjö sjukhus.Är du sjuksköterska och sugen på att utvecklas inom ett specialistområde? Då kan vår klinik vara rätt plats för dig!
Vi är en fullutrustad och modern klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Här arbetar vi med allt från läkarmottagning och polikliniska operationer till audionommottagning och teknisk hörselvård. Bland annat utreder vi andningsrelaterade besvär kopplade till sömn och allergi, genomför näsflödesmätningar och yrselutredningar samt erbjuder kontaktsköterskestöd för våra cancerpatienter. Klinikens mål är att erbjuda en kvalificerad och säker öron-, näsa- och halssjukvård.
Som en del av vårt team, bestående av cirka 70 medarbetare, bidrar du till att ge våra patienter kvalificerad och trygg vård genom hela processen från diagnostik och behandling till uppföljning.
Våra öppettider är helgfri måndag till torsdag 07:30-17:00 samt fredag 07:30-16:00, vilket ger dig goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett självständigt, varierat och utvecklande arbete med starkt stöd från erfarna och engagerade kollegor. Arbetsuppgifterna omfattar läkarmottagning, tidbokning, telefonrådgivning, provtagning, såromläggning samt övriga sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Det finns även möjlighet att specialisera sig inom olika funktioner och bidra till utveckling och förbättring inom specifika områden.
Hos oss får du individuellt ansvar och möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt, samtidigt som du gör skillnad för våra patienter. Vi söker dig som vill komplettera vårt team och delar vårt engagemang för högkvalitativ vård.
För dig som är nyfiken på vår specialistverksamhet finns möjlighet att hospitera. Kontakta gärna avdelningschef Paula Sandberg för mer information.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har en positiv inställning, är flexibel samt trygg i din yrkesroll. Du arbetar självständigt men har också lätt för samarbete och ser förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen.Du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö och ett välfungerande team.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av, och ett genuint intresse för, att arbeta med vår patientgrupp. Du värdesätter kontinuitet och tycker att det är meningsfullt och stimulerande att ta ansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 171/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Madeleine Jägervall 0470-58 32 24
9801637