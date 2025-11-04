Sjuksköterska till vår nya verksamhet - En väg in, Borlänge
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2025-11-04
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker ytterligare en Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska till vår nya verksamhet - En väg in
Region Dalarna är i full gång med ett förnyat uppdrag inom psykisk ohälsa med planerad uppstart 2025 - En väg in, en mottagningsenhet dit barn och ungdomar söker råd och vägledning gällande psykisk ohälsa. Vi vill skapa ett robust och hållbart team och söker därför nu ytterligare en legitimerad sjuksköterska som vill vara med i starten av denna spännande verksamhet. Tillsammans bidrar vi till byggandet av vår nya verksamhet och därmed en mer jämlik och tillgänglig vård för Dalarnas barn och ungdomar.
En väg in kommer att vara ingången för barn och unga mellan 0 till 18 år som söker råd och stöd gällande psykisk ohälsa. Vårt mål är att utifrån blandade kompetenser och erfarenheter skapa en verksamhet som på bästa sätt kan möta olika åldersgrupper och frågeställningar. Vid behov av insatser från Hälso- och sjukvården ska vi bedöma om stöd ska erbjudas via första linjen (Samtalsmottagning för barn och unga/Ungdomsmottagningen) eller inom specialistvård för barn och unga (BUP). Om stödet ska erbjudas via specialistvård ges information om alla aktuella BUP-mottagningar enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
Sjuksköterska till vår nya verksamhet - En väg in, BorlängePubliceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska på En väg in innefattar:
Att ta emot, bemöta och bedöma inkommande telefonsamtal och remisser för barn och ungdomar med lätt, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa.
Ge råd, stöd samt bedöma behov av vård och triagera till rätt vårdnivå. En stor del av patientkontakten kommer utföras via telefon och digitalt.
Vid behov genomföra en strukturerad bedömning med hjälp av intervjuformuläret BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview). Resultatet av BCFPI tillsammans med din samlade klinisk bedömning blir underlag för vilken vårdnivå barnet/ungdomen skall erbjudas fortsatt vård på.
Att samverka med och ta in information från socialtjänst och elevhälsa.
Teamet på En väg in kommer att består av psykologer, kuratorer, sjuksköterska, medicinsk sekreterare och enhetschef, alla med erfarenhet av att möta barn, ungdomar och deras familjer. Det ska vara roligt att gå till jobbet, ett gott arbetsklimat som präglas av glädje och trygghet är en viktig del i det. Vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och lär av varandra. En väg in för barn och ungas psykiska ohälsa är en arbetsplats att trivas på, målet är att alla medarbetare ska känna sig sedda och uppskattade. Som ett led i detta vill vi därför rekrytera medarbetare som visar stor omsorg om patienter, anhöriga och för varandra. Arbetstiden är förlagd på dagtid, med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr/ år.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda erfarenhet i yrket samt goda kunskaper om och erfarenheter av arbete med barn och ungdomar och deras familjer.
Har en god och bred kompetens för att snabbt kunna göra kvalificerade bedömningar och ge råd och stöd till föräldrar, ungdomar och professionella utifrån deras specifika situation och behov.
Vill utvecklas i din profession och vara delaktig i att utveckla en ny verksamhet.
Har god pedagogisk förmåga och trivs med att arbeta i team.
Är ansvarstagande, serviceinriktad, pålitlig och du har lätt för att samarbeta med andra.
Trivs med att arbeta i en omväxlande och förändringsvillig miljö tillsammans med olika professioner och samverkansparter.
Meriterande kvalifikationer:
Specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatri.
Grundläggande psykoterapiutbildning.
Erfarenhet av arbete från första linjen psykisk ohälsa, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin, barnmedicin eller elevhälsan.
Tidigare erfarenhet av arbete med telefonrådgivning och digitala vårdmöten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillsättning av tjänst sker om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Caroline Kvarnström Jobbnummer
9587345