Sjuksköterska till vår mobila vaccin- & provtagningsenhet i Staffanstorp
Macc People AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Macc People AB i Malmö
, Burlöv
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad - för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund: TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Målet är tydligt - att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi vaccinerat över 500 000 personer och är idag ensam upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland, Skåne och Halland. Under 2024 har vi breddat vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg - och samarbetar nu med företag över hela landet. Samtidigt utvecklar vi ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra rullande kliniker, MACC-bilen.
Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom skyddade miljöer, Primärvård och Försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Du kommer ansvara för och arbeta kliniskt i vår mobila vaccin- & provtagningsenhet med utgångspunkt Staffanstorp. Vi ser det som en självklarhet att vi hjälps åt med vårt gemensamma mål, därför kan arbete i övriga orter med omnejd i Skåne förekomma vid vakanser.
Våra mobila enheter körs på vanligt B-körkort för personbil.
Tjänsten avser utöver kliniskt arbete med både provtagning och vaccinering även andra och kommande hälsotjänster på enheten. Det ingår även logistiska och administrativa arbetsuppgifter där rätt material och utrustning ska finnas i våra verksamheter samt kontrolleras och rapporteras till ansvarig.
Vår mobila verksamhet med utgångspunkt Staffanstorp är aktiv måndag-söndag och arbetstiden kommer vara varierat förlagd till dessa dagar. Behovet avser främst eftermiddag och helg. Arbete på kväll kan förekomma. Enheten utgår från Staffanstorp men täcker stora delar av Södra och mellersta Skåne.
Ensamarbete förekommer vid lågsäsong. Det är därför av stor vikt att du känner dig bekväm med att framföra fordonet samt självständigt arbeta med både vaccination och provtagning.
Anställningsformen är intermittent behovsanställning, initialt behov under perioden april-aug. Under året expanderar vi våra hälsofrämjande verksamheter och möjlighet till annan anställningsform kan därför bli aktuell.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Löneintervall: 300-330 kr per timme inklusive 12% semesterersättning.
Du ansvarar för:
Kliniskt arbete med venprovtagning, vaccination och andra förekommande kontroller samt kommande hälsofrämjande tjänster
Enklare vårdrådgivning
Journalföring
Logistik avseende material och utrustning
Rapportering av enklare KPI
Kundbemötande
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, socialt utåtriktad och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du behöver vara mycket trygg i din roll och se vikten av ett professionellt team som kompletterar varandra mot ett gemensamt mål.
Du måste dela våra värdegrunder avseende TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Krav på svensk sjuksköterskelegitimation
Krav på minst ett års klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska alternativt enligt arbetsgivaren relevant erfarenhet
Krav på B-körkort och körvana samt meriterande med erfarenhet av större fordon
Bekväm med ensamarbete
Meriterande med flerårig erfarenhet från provtagningsverksamhet och/eller vaccinationsverksamhet
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet HLTHY, MittVaccin samt remissystemen Giddir och Labbportalen.
Stor vikt under rekryteringen kommer ligga vid kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetares välbefinnande främst
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över
Flexibla arbetstider
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Samtliga slutkandidater ombeds utöver eventuell bakgrundskontroll medta utdrag från belastningsregistret senast första arbetsdagen.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vår HR-Generalist, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Känner du att rollen passar dig - och att vi är rätt arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Ansök via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250)
Derbyvägen 6E (visa karta
)
212 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9788556