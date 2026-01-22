Sjuksköterska till vår Dialysklinik i Södertälje sökes!
Diaverum Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-01-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diaverum Sweden AB i Södertälje
, Järfälla
, Stockholm
, Solna
, Gotland
eller i hela Sverige
Vi har fått utökat uppdrag och söker dig som är Sjuksköterska!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
På vår klinik i Södertälje erbjuder vi hemodialys och bästa möjliga vård baserat på patienternas individuella medicinska behov och med stort fokus på att våra patienter skall känna sig delaktiga och involverade i sin behandling. Vi utför dialysbehandlingar på uppdrag av och i nära samarbete med våra beställare.
Här kombineras omvårdnad och medicinsk teknik och vi erbjuder dig ett varierande, utvecklande och spännande arbete, med möjlighet till vidareutbildning i njurmedicin. Den ena dagen är sällan den andra lik och du arbetar i varierande tempo i nära samarbete med erfarna kollegor.
Södertäljekliniken är utrustade med Baxters maskin Artis och inom kort får vi nya maskinerna Surdial X.
VI SÖKER:
Dig leg. sjuksköterska som vill jobba hos oss i Södertälje. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet från att arbeta på en dialysavdelning, men du kan även ha lång erfarenhet av exempelvis akutsjukvård eller intensivvård och ha ett intresse för att utveckla dig inom dialys. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmågan att samarbeta i team.
Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse.
Alla nyanställda erhåller en personligt anpassad introduktion där vi arbetar utefter Diaverums rutiner och processer tillsammans med din mentor. Om du inte har erfarenhet av dialys erbjuds ca 8 veckors introduktion. Alla nyanställda har även tillgång till vår interna utbildningsportal d.Academy som är nätbaserad.
VI ERBJUDER:
Spännande och mycket utvecklande tjänster till dig som vill göra skillnad i våra patienters liv. Du kommer att bli en viktig del av ett mycket professionellt och engagerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biträde. Teamandan är stark och det är laget före jaget som genomsyrar arbetsklimatet på vår klinik.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
Heltidsarbete utgör 37 timmar/vecka
Möjlighet till en årlig bonus
Tjänstepension
Arbetstider förmiddagspass 7-15 eller eftermiddagspass 11-30-19
Tisdagar, Torsdagar & Lördagar är kliniken öppen till 15 och kliniken är stängd på söndagar
Friskvårdspeng
Kontinuerlig utbildning i dAcademy
Kollektivavtalsanslutna
Fredagsfrukost
Årlig kick off
Internationella karriärmöjligheter
Värderingsstyrd företagskultur - TRUE CARE
Vi arbetar med löpande urval så sök omgående. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbportal: https://careers.diaverum.com/
Skriv in Södertälje i fältet " Sök via ort" så kommer tjänsten upp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diaverum Sweden AB
(org.nr 556209-2790)
Köpmangatan 3, plan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Diaverum Södertälje Kontakt
HR chef
Petra Mälarholm petra.malarholm@diaverum.com Jobbnummer
9699950