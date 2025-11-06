Sjuksköterska till Valsta vårdcentral på Förvaret i Märsta, Timanställning
Är du sjuksköterska och vill arbeta med hälso- och sjukvård på Förvarsverksamheten i Märsta?
Vårdcentralen är verksam i Migrationsverkets lokaler på Förvaret i Arlandastad, Märsta.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Valsta vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare.
Vi finns i Sigtuna kommun och till Märsta går både pendeltåg och SJ tåg. Det tar c:a 30 min från Stockholm Central och 20 minuter från Uppsala till Märsta station. 10 minuter.
Valsta vårdcentral ligger i sydvästra Märsta i Sigtuna kommun. Det är lätt att ta sig hit både från Stockholm och Uppsala med bil, buss eller tåg. Förvaret ligger i Arlandastad.
Vi är en av sju vårdcentraler i länet som har asylmottagning och utför hälsoundersökningar för nyanlända på uppdrag av Migrationsverket. Vi ansvarar även för att bedriva sjukvård på Migrationsverkets försvarsenhet i Märsta.
Valsta vårdcentral har drygt 20 medarbetare, ca 4600 listade patienter och BVC med ca 900 inskrivna barn. Vi strävar efter ett långsiktigt, positivt arbete med förbättringar och kvalitet och har goda förutsättningar till fortbildning. Vi är ett glatt och tryggt gäng som kommer från olika delar av världen. Du kan läsa mer om oss på Valsta vårdcentral (regionstockholm.se)Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral med placering på förvarsverksamheten i Märsta.
Du har som sjuksköterska en egen mottagning för triagering av patienter. Du bedömer vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkeskategori. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de förvarade, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel. Är spindeln i nätet för kontakter med övrig hälso- och sjukvård för patienterna. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra sjuksköterskor, läkare och psykolog.
Vi arbetar i ett härligt team med läkare, psykologer, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga, förvaret och slutenvården är viktig för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi arbetar med TeleQ samt journalsystemet TakeCare.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård och sjukvård inom kriminalvården är meriterande.
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B-körkort är ett krav. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift. meriterande om du talar flera språk.
Anställningsform:
Timanställning. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Valsta vårdcentral Kontakt
Susanne Hejra, Verksamhetschef 08-12345231 Jobbnummer
9592536