Sjuksköterska till Vallongårdens vård- och omsorgsboende
2025-10-20
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Är du sjuksköterskan som brinner för att ge omsorg med hjärta och hög kvalitet? Vill du arbeta i en trygg och värdefull miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Vad roligt! Då har vi jobbet för dig! Vi söker sjuksköterskor till Vallongårdens vård- och omsorgsboende på Söder. Gör Gävle patientsäkert tillsammans med oss.
Vallongården ligger på Söder i Gävle med närhet till fina grönområden, bland annat Södertullsparken som ligger alldeles utanför boendets entré. Inomhus finns en fin vinterträdgård som går att njuta av året om, det är en grön oas som inte bara ger trevnad utan också stimulans. Du är en del av teamets omvårdnadskompetens och handleder, inspirerar och motiverar till ett gemensamt ansvar för omvårdnadsarbetet och delegerande arbetsuppgifter. Tillsammans samverkar och kompletterar ni varandra för ett gemensamt lärande och beslutsfattande.
Du arbetar förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande och ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. Vidare arbetar du med att planera, utföra och följa upp omvårdnadsarbete. Du bidrar till att hög kvalité efterlevs och arbetar med att identifiera, leda, utvärdera och dokumentera.
Som sjuksköterska är du en viktig kugge i att säkerställa att våra boende får rätt vård i rätt tid, alltid med fokus på individens behov och önskemål. I ditt dagliga arbete kommunicerar du både med interna och externa kontakter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vi arbetar med en helhetssyn kring patienten för att ge bästa möjliga vård, där du har din styrka.
Dina arbetsuppgifter består av bedömning av patients tillstånd, provtagningar, infusioner, omläggningar samt vård vid livets slut. Du planerar och följer upp omvårdnadsinsatser. Rond av patienter sker på listad hälsocentral med ansvarig läkare. HSL dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare. I ditt dagliga arbete handleder och delegerar du studenter och omvårdnadspersonal.
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri. Vi kan ha löpande intervjuer under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och minst har arbetat som sjuksköterska två år. Har du även erfarenhet av kommunal och hälsosjukvård är det meriterande likaså om du har erfarenhet av Treserva, TES, Lifecare, NPÖ och Pascal. Då det förekommer resor i ditt arbete är det krav på att du ska B-körkort samt ha körvana.
Som sjuksköterska behöver du se vad som behöver prioriteras, du är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå goda resultat. Att finna alternativa lösningar på uppkomna problem är självklart för dig och att arbeta individanpassat. Det är lätt för dig att anpassa dig och vara flexibel i olika situationer och du har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
I och med att ditt arbete innebär att arbeta med våra patienter inger du förtroende, skapa tilltro och tillit och att du kan sprider lugn och stabilitet. Du känner dig trygg i din yrkesroll som sjuksköterska.
Vi är ett omtänksamt vård- och omsorgsboende där våra boendes välmående står i centrum. Här arbetar vi tillsammans i ett team som värdesätter respekt, glädje och professionalism. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet och livskvalitet för våra äldre.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss för en tryggare och varmare vardag för våra patienter på Vallongårdens vård- och omsorgsboende!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
