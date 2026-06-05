Sjuksköterska till vaccinationsmottagning i Luleå

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Luleå
2026-06-05


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Doktor24, numera en del av Doktor.Se-gruppen, är en av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare. Med värme och omtanke som ledord låter vi den digitala och fysiska vården samarbeta för att kunna erbjuda högkvalitativ och tillgänglig vård till våra patienter. Vi är ett vård- och vaccinationsbolag som strävar mot att skapa smart och smidig vård, för ett liv i hälsa.
Är du sjuksköterska och söker en tjänst inom vaccinationsverksamhet? Vi söker nu en engagerad och pålitlig sjuksköterska för en tillsvidareanställning till en av våra vaccinationsmottagningar i Luleå.
Det här är en roll för dig som trivs med variation och vill bidra till en viktig samhällsinsats. Du kommer att arbeta på en av våra mottagningar i Luleå.
Vi söker dig som är initiativrik, trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där samarbete och professionellt bemötande står i centrum.
Om rollen
Som sjuksköterska hos Doktor24 blir du en viktig del av vår vaccinationsverksamhet. Du kommer att arbeta på flera av våra vaccinationsmottagningar runt om i staden, där du självständigt ansvarar för att ge rådgivning, utföra vaccinationer och säkerställa en trygg och professionell upplevelse för våra kunder.
För att lyckas i rollen behöver du vara:

Ansvarsfull och trygg som person

Intresse och vana av att vaccinera samt kunna hantera högt tempo

Empatisk, lyhörd och tydlig i patientmötet

Flexibel och serviceinriktad med ett patientfokuserat arbetssätt

Självständig, noggrann och kunna fatta snabba och korrekta beslut

Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:

Legitimerad sjuksköterska

Svenska och engelska i tal och skrift

Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av vaccinationer

Erfarenhet från reserådgivning och resevaccinationer är meriterande

Vi erbjuder dig
Som sjuksköterska hos Doktor24 får du en central och självständig roll med stort ansvar och förtroende. Du är med och driver vår vaccinationsverksamhet framåt genom att dagligen möta patienter med trygghet och professionalism. Här kombineras kliniskt arbete med utvecklingsmöjligheter, och du blir en nyckelperson i att säkerställa en hög kvalitet i mötet med varje kund.
Vi erbjuder dig också:

Kollektivavtal

Konkurrenskraftig lön

Friskvårdsbidrag

Digital utbildning i vår digitala akademi Learning24

En arbetsplats som rankats topp 5 av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser för sjuksköterskor enligt den senaste undersökningen från Vårdföretagarna!

Mer praktiska detaljer
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt, men vi är självklart flexibla och tar hänsyn till eventuell uppsägningstid och dina önskemål.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Arbetet sker på plats vid en av våra vaccinationsmottagningar i Luleå

Arbetstider är förlagda på vardagar mellan ca 09:00-17:15

Vissa lördagar kan förekomma

Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858996-2038629".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Storgatan 44 (visa karta)
972 31  LULEÅ

Arbetsplats
Doktor.se

Jobbnummer
9950119

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