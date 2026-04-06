Sjuksköterska till Vaccination start v14-22, 2026
2026-04-06
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu sjuksköterskor för bemanningsuppdrag vaccination.Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
Ssk till Fästingbussen för vaccinationer av framförallt TBE, Grundskydd, bältros och Hepatit. Arbetstider är start någon gång mellan kl 12:30 - 14 vardagar och sluttid kl 19:00 -21 vardagar. Lör och söndagar startar man ca kl 09:30 och avslutar ca kl 16-17. Söndagar start ca 10:30 och slutar ca 16:45-18. Körkort och att man kan köra bilen är ett stor fördel (B-körkort). Erfarenhet av vaccinationer är ett krav. Serviceminded mot kollegor och kunder och flexibel ett annat krav. De flesta stopp är många besökare vilket gör att vi arbetar i ett högt tempo när vi stannar med Fästingbussen.
Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner.
Krav och kvalifikationer: Kvalifikationer
Färdigutbildad och legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
550 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Viraliv info@viraliv.se
9838424