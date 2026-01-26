Sjuksköterska till utbildningstjänst Strålbehandling Sahlgrenska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-26
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om tjänsten och verksamheten
Denna tjänsten är en tillsvidareanställning med utbildning inom Strålbehandling 45 hp, helfart, på betald arbetstid!
Utbildningen utgår från Göteborgs Universitet med start HT 2026.
Efter genomgången godkänd utbildning har du strålbehandlingskompetens och kan arbeta med att ge strålbehandling till cancerpatienter.
Strålbehandling är ett spännande område med hög patientnytta där kombinationen av omvårdnad och högteknologiskt kunnande är utmanande och utvecklande!
Om du blir en av dem som satsas på, förväntar vi oss att du stannar, utvecklar din kompetens och driver verksamheten framåt under några år.
Våra team är tvärprofessionella och följer patienten i strålbehandlings förloppet, i korta möten med hög kvalitet.
Vi arbetar kontorstid måndag till fredag.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Att ge strålbehandling till cancerpatienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat några år i rollen som sjuksköterska. Du vill utveckla dig i din yrkesroll genom att kombinera omvårdnad med högteknologiskt kunnande och älskar att arbeta i team.
Som person är du intresserad av omvårdnad, positiv, flexibel, ansvarstagande, grupporienterad och har patientens bästa som ledord.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
