Sjuksköterska till urologmottagningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-12-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi utökar nu vår verksamhet. Vill du vara med att förbättra den urologiska vården? Här på urologen får du en arbetsplats med ett positivt och glatt gäng som har patienten i centrum och där man samarbetar och hjälps åt över yrkeskategorierna.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av urologisk och/eller kirurgisk omvårdnad är meriterande för tjänsten, likaså erfarenhet av mottagningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel och självgående. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på urologmottagningen kommer du få ett varierat arbete med patientmöten med gott stöd av dina kollegor. I ditt arbete kommer du i kontakt med patienter med olika urologiska sjukdomar, men ditt huvudfokus kommer att ligga på njurstenssjukdomar.
Tillsammans med läkare kommer du att få vara med att utforma och förbättra omhändertagandet av njurstenspatienter enligt det nya vårdprogrammet, där ni kommer att arbeta med bl.a. stöd och uppföljning och på detta sätt minska risk för återfall och lidande. Du kommer vara en viktig länk för denna grupp av patienter.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
Stöd och uppföljning av njurstenspatienter
Rådgivning
Provtagning och behandling av patienter med urologiska sjukdomar
Undervisning i egenvård
Rotation till urologisk/kirurgisk vårdavdelning kan förekomma enligt överenskommelse, vilket ger ytterligare bredd i yrkesrollen.
Det här erbjuder vi dig
• Inskolning i din takt av trygga och hjälpsamma kollegor
• Interna föreläsningar i urologiska sjukdomar och operationer
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Johanna Landqvist johanna.landqvist@norrbotten.se 0920-283277 Jobbnummer
9650920