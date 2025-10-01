Sjuksköterska till urologmottagningen, Södertälje sjukhus
Vill du arbeta inom ett verksamhetsområde som främjar utbildning och kompetenshöjande insatser för våra medarbetare? Detta för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och skapa en god arbetsmiljö.
Att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och att stötta varandra är en självklarhet i vårt verksamhetsområde. Vi har mycket gott och tvärprofessionellt samarbete med övriga verksamheter på hela sjukhuset där våra medarbetare är med och bidrar i sjukhusövergripande utvecklingsarbeten.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom kirurgi, ortopedi och urologi. Till verksamhetsområdet hör KOU-mottagningen och Endoskopimottagningen. Totalt är vi cirka 70 medarbetare.
Sjuksköterska/kontaktsjuksköterska till KOU-, urologmottagningen på Södertälje sjukhus:
Vi på KOU-mottagningen söker en sjuksköterska/kontaktsjuksköterska till urologmottagningen. På KOU-mottagningen har vi tre sektioner kirurgi, ortopedi och urologi, vi har även en stomisjuksköterska med steg 5 tjänst och en urotrapeut. I våra lokaler finns också narkosmottagning, IMO, fysioterapeuter, handterapeut och arbetsterapeut.
Alla medarbetare på KOU-mottagningen har ett primärt- och sekundärtuppdrag. Ditt primära uppdrag kommer att vara som sjuksköterska inom urologsektionen. I denna funktion ingår du i vårt urologteam med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I teamet finns även vår sektionsledare och uroterapeut som fungerar som en mentor.
På urologmottagningen tar vi emot patienter med benigna och maligna diagnoser. Som sjuksköterska på urologen kommer du att arbeta med att följa våra prostata patienter, ha egna patienter för mitomycinbehandling, ha ett nära samarbete med våra urologer, delta i MDK-konferenser, ansvara för telefonrådgivning, boka in patienterna på besök, ansvara för SVF och INCA register.
Vi erbjuder en individuell inskolning samt en kontaktsjuksköterskeutbildning. Arbetstiden är dagtid men vi ställer oss positiva till rotation till någon av våra avdelningar om så önskas.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är trygg, stabil och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett professionellt förhållningssätt och anpassar ditt bemötande efter situation och individ. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och har lätt för att ställa om när det behövs. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt - du kommunicerar väl, lyssnar aktivt och bidrar till en god arbetsmiljö. Ditt engagemang för att hjälpa andra märks i ditt bemötande, och du har förmåga att se helheten och agera med både individens och verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 3 års yrkeserfarenhet inom akutsomatik.
Meriterande:
• Tidigare arbete med urologipatienter.
• Kontaktsjuksköterskeutbildning.
• Utbildning i förskrivningsrätt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid vardagar.
Intervjuer till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Det här säger medarbetare som arbetar på urologimottagningen:
"Vi är stolta över den fina sammanhållningen, att vi alltid har nära till skratt och roligt att få jobba med erfaren personal" Maria och Ellinor, sjuksköterskor
"Varierande arbetsuppgifter samt bra att ha en direktkontakt med urologläkarna" Ellinor, sjuksköterska
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
