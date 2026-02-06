Sjuksköterska till urologmottagningen
Verksamhetsområde kirurgi är länsövergripande med mottagningar och avdelningar i Hudiksvall och Gävle. Vi bedriver både akut och planerad verksamhet inom våra specialiteter urologi, kärl, plastik, övre- och nedre mag/tarm, bröst- och endokrinkirurgi. Att arbeta hos oss ger dig bred erfarenhet inom sjuksköterskeyrket med möjlighet att utvecklas inom kirurgi. Vi är måna om att ha kompetenta och yrkesstolta medarbetare för att ge våra patienter bästa möjliga vård. För oss är patientsäkerhet, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling högt prioriterat.
Vi söker nu en sjuksköterska till urologmottagningen i Gävle.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande arbeten med akuta och planerade patienter. Du får gärna ha intresse för urologi då arbetet på kirurgmottagningen är riktad mot den sektionen. Det kommer också finnas möjlighet till egen mottagning
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att assistera läkare vid urologiska undersökningar och polikliniska ingrepp
• bokning av patienter
• teleQ/rådgivning
• att hantera ärenden i digitala vårdtjänster
• intern telefonrådgivning.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad och positiv arbetsgrupp med ett bra och nära samarbete med trygga och erfarna kollegor
• ett självständigt och varierande arbete med goda möjligheter att vara med och påverka både verksamheten och ditt eget arbete
• en viktig och central roll, där du har möjlighet till vidareutveckling inom kirurgi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och nyfiken i ditt sätt, har ett genuint intresse för kirurgi samt har förmågan att se möjligheter i det du gör. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du är uppmärksam och tillmötesgående och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar initiativ, arbetar målfokuserat samt har förmågan att fatta egna beslut och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du ser även till verksamhetens helhet och har förmågan att anpassa dig i olika typer av föränderliga situationer samt är öppen för och intresserad av förändring och utveckling.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av kirurgisk vård/urologi, mottagningsarbete samt är bekant med vårdsystemet Cosmic.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
