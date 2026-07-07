Sjuksköterska till urologiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-07-07
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ill du arbeta i framkant av den urologiska vården – i ett team där kompetens, arbetsglädje och utveckling går hand i hand? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter, samtidigt som du utvecklas i en trygg och stöttande miljö.
Vårt erbjudande
Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och bedriver specialiserad och högspecialiserad urologisk vård för både den egna regionen och Sydöstra sjukvårdsregionen – ett upptagningsområde med cirka en miljon invånare.
Kliniken är länsövergripande och har drygt 100 medarbetare som tillsammans arbetar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping. Verksamheten omfattar en vårdavdelning på Universitetssjukhuset samt mottagningsverksamhet på båda orterna. Vår gemensamma vision är att erbjuda en vård av hög kvalitet i en miljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
På urologmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping är vi en sammansvetsad arbetsgrupp på cirka 35 medarbetare. Här bedrivs en bred mottagningsverksamhet tillsammans med en njurstensenhet och en urodynamisk utredningsenhet. Vi arbetar nära varandra i team och möter patienter i alla delar av vårdkedjan – från utredning och behandling till uppföljning. Verksamheten innefattar besök hos läkare, uroterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor, där vi genomför ett brett spektrum av undersökningar och mindre ingrepp. På njurstensenheten utförs bland annat ESVL behandlingar- och laseroperationer av njur- och uretärstenar. Inom sjuksköterske- och undersköterskemottagningarna arbetar vi med exempelvis kateterbyten, cystoskopi-undersökningar, mindre kirurgiska ingrepp och uppföljning av prostatacancerpatienter.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats med bred kompetens, varierande arbetsuppgifter och en stark känsla av sammanhållning.
Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling, och ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet. Det finns möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom kurser inom urologi utifrån både verksamhetens behov och dina egna intressen. Hos oss blir du en del av en mindre men stabil arbetsgrupp där vi värnar om varandra, våra patienter och ett positivt arbetsklimat.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen är varierande, utvecklande och passar dig som trivs med att ta eget ansvar. Som sjuksköterska har du en central roll där du både planerar och genomför egna mottagningsbesök samt arbetar som kontaktsjuksköterska för patienter inom våra olika diagnosområden, såsom prostata-, blåssjukdomar samt njur-, penis- och testikelcancer.
I ditt dagliga arbete ingår även rådgivning och uppföljning via TeleQ samt att assistera vid läkarmottagningar. Du blir en viktig del av ett team där sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och läkare samarbetar nära för att skapa bästa möjliga vård för patienterna.
Tjänsten innefattar även rotation till vår njurstensenhet, där arbetet sker i team tillsammans med läkare och vårdadministratör. Här utförs både stötvågsbehandlingar (ESVL) och laseroperationer av njur- och uretärstenar. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för att förbereda och duka fram instrument inför ingrepp, assistera under behandlingarna samt säkerställa efterarbete och hantering av instrument.
Arbetsgrupp
På mottagningen möts du av en engagerad och varm arbetsgrupp som nu ser fram emot att välkomna nya sjuksköterskekollegor. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg och välkommen från start, och därför anpassar vi din introduktion efter dina erfarenheter och behov. Du får en egen mentor som stöd genom introduktionen, där du successivt får ta del av alla verksamhetens delar tillsammans med dina kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av mottagnings-arbete, exempelvis från vårdcentral eller liknande verksamhet. Erfarenhet av urologisk, kirurgisk eller dagkirurgisk vård ses som meriterande, liksom vidareutbildning inom urologisk omvårdnad eller inkontinens. Det är också en fördel om du tidigare har arbetat i journalsystemet Cosmic och med TeleQ. Du har goda kunskaper i svenska och känner dig trygg i att kommunicera med patienter, närstående och kollegor både i tal och skrift.
Som person är du lugn, stabil och har förmåga att hantera förändringar på ett konstruktivt sätt.
Du trivs i samarbete med andra, men har samtidigt förmågan att självständigt planera, strukturera och driva ditt arbete framåt.
Vi tror att du är engagerad i din yrkesroll och ser värdet i att bidra till ett gott teamarbete. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du tar ansvar för din del i arbetet och stöttar dina kollegor när det behövs, med målet att tillsammans skapa en verksamhet där patienten alltid står i fokus. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är en självklar del av ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag dagtid. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
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601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Urologiska kliniken Kontakt
vårdenhetschef
Erika Thorsell erika.thorsell@regionostergotland.se 010-1043201 Jobbnummer
9995518