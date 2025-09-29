Sjuksköterska till Urologikliniken, avd. 2A, Varberg
2025-09-29
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till ett av Sveriges främsta team inom specialiserad urologisjukvård.
Ta chansen att bli en del av vårt framstående team och bidra till vår fortsatta framgång!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår urologiska vårdavdelning arbetar du bland annat med omvårdnad av patienter med akuta sjukdomstillstånd, som njurstenssmärta, hematuri och urosepsis, katetervård, pre- och postoperativ omvårdnad, smärtbehandling och annan symtomatisk behandling. Urologi innefattar akuta och icke akuta sjukdomar i övre- och nedre urinvägar hos män och kvinnor samt i de manliga könsorganen. Vi utför robotkirurgi vid prostatectomier, cystectomier och nefrectomier.
Du kommer att ingå i ett team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare där gott samarbete och god laganda står i fokus. Avdelningen står inför en spännande framtid och vi satsar på förbättringsarbete med mer protokollstyrd vård. Vill du veta mer om vår avdelnings utvecklingsarbete berättar vi gärna mer!
Om arbetsplatsen
Vi inom Urologikliniken arbetar med den specialiserade urologisjukvården i Halland. Kliniken består av drygt 70 medarbetare. Vi har öppenvårdsverksamhet i Varberg, Kungsbacka och i Halmstad med bland annat kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter, cystoscopister, läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Slutenvårdavdelningen finns i Varberg och tar emot patienter från hela Halland.
För oss på avdelning 2A är det viktigt att du trivs på din arbetsplats och vi strävar därför efter att alla ska ha en god arbetsmiljö. Vi är ett glatt och härligt gäng där alla hjälps åt vilket ger en trygg och rolig arbetsplats! Vi tror att fungerande ronder, tydliga rutiner och kontinuitet är viktigt. För att få mer tid för patienterna kommer du att få stöd både i det vårdadministrativa arbetet men även med vårdnära tjänster som sköter städning, förråd, patientkök m.m. Hos oss arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i team med ett stort fokus på utvecklings- och förbättringsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med några års yrkeserfarenhet, men inget krav. Utifrån dina erfarenheter erbjuder vi dig en strukturerad introduktion och fortgående kompetensutveckling. Det är meriterande med erfarenhet inom urologi samt slutenvård.
Du som söker tjänsten är engagerad, tar initiativ och har mod att pröva nytt. Du har en framtidstro mot en modern sjukvård. Vidare ser vi att du värderar det kollegiala samarbetet högt då vi arbetar tätt i våra team. Du är bra på att visa omtanke och lyhördhet för patienter, anhöriga och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Våra erbjudanden
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
