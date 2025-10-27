Sjuksköterska till urologi- och kärlkirurgiavdelning i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter en arbetsplats där samarbete mellan olika professioner är en självklarhet och ses som en förutsättning för att ge förtroende, trygghet och god vård till våra patienter? Då ska du söka dig till oss på urologi- och kärlkirurgiavdelningen! Med värme och engagemang välkomnar vi nu en sjuksköterska som vill vara med och ge våra patienter högspecialiserad vård.
Våra patienter är både män och kvinnor i olika åldrar som kommer till oss med anledning av akuta tillstånd, cancerkirurgi eller elektiv vård i form av olika kirurgiska ingrepp. De urologiska ingreppen innefattar alltifrån mindre ingrepp i urinvägarna till nefrektomi och prostatektomi samt till det största kirurgiska ingreppet på Helsingborgs lasarett: cystektomi.
Våra kärlpatienter genomgår elektiv kirurgi och akutkirurgi med både öppen kirurgi och endovaskulär behandling. De kärlkirurgiska ingreppen innefattar behandling av kroppens alla kärlsystem förutom hjärta och hjärna. Våra vanligaste ingrepp är behandling av benartärsjukdom, aortasjukdom och carotissjukdom. Många av våra patienter behöver återkommande vård, vilket möjliggör en genuin patientkontakt och kontinuitet i vården. Vi tar även hand om och vårdar patienter i livets slutskede. Patienterna är i behov av både kortare och längre vistelser på avdelningen, vilket innebär en ständig förändring av patientgruppen samt vårdinsatserna.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete, har ett stort fokus på utbildning och kan på så sätt ge alla en möjlighet att känna delaktighet och påverka. Genom att arbeta för en så god och säker omvårdnad som möjligt skapar vi mervärde, inte bara för våra patienter, utan även för oss medarbetare. Vårt fokus på patientsäkerhet och förebyggande åtgärder har skapat en trygghet samt god arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du tillsammans med kompetenta och trevliga arbetskamrater. Vi har tydliga roller och dagliga avstämningar i teamet kring patientens vård. På dagtid har bland annat personal avsatt tid för samarbetet med kommunen via Mina planer, Samverkan vid utskrivning (SVU) samt driftansvarig personal som bland annat sköter ruljangsen kring våra vårdplatser. Därutöver finns möjlighet till stöd av dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator i ditt dagliga arbete. Genom att arbeta hos oss får du en bred kunskap och erfarenhet inom urologi och kärlkirurgi. Du får även kunskap inom akut vård inom både urologi, kärl och andra kirurgiska diagnoser då vi har ett nära samarbete med kirurgin.
Vi har en klinisk omvårdnadsledare som följer dig som är nyanställd på avdelningen med regelbunden uppföljning under din introduktion och fungerar som en stödfunktion. Vi har schemalagda utbildningsdagar för all personal och du får en heldag var åttonde vecka tillsammans med dina kollegor. Vid dessa tillfällen undervisas du i aktuella ämnen för att ytterligare se till att du får det du behöver för att utvecklas på din arbetsplats. Är du nyutexaminerad har du möjlighet att delta i Region Skånes kliniska basår. Det kliniska basåret innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och mentorsträffar. Vi har ett nära samarbete med vår mottagning, där många av sjuksköterskorna tidigare har arbetat på urologisk vårdavdelning. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig inom urologi, genom kursen fördjupad urologi, samt kärl genom kursen Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling.
Arbetstiden samt upplärningen är schemalagd dag och kväll. Det finns även möjlighet att mixa schemat och arbeta några nätter per schemaperiod, vilket ger dig goda förutsättningar att lära känna avdelningen. Efter upplärningen finns möjlighet till ytterligare handledning av vår kliniska omvårdnadsledare. Helgtjänstgöring förekommer två av fem helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du vidareutbildning inom urologi eller kärl är det meriterande för tjänsten. Likaså ser vi arbetslivserfarenhet inom kirurgi och/eller urologi och kärl som fördelaktigt samt om du har erfarenhet av arbete i systemen Melior och Orbit.
För att lyckas i rollen är du fokuserad, trivs med tempoväxlingar och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du visar omsorg för patienter och deras anhöriga samt är en god arbetskamrat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
