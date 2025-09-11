Sjuksköterska till Urologavdelningen
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där du får utvecklas, känna arbetsglädje och göra verklig skillnad - varje dag? Då är du varmt välkommen till Urologkliniken i Västerås!Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på dag/kväll/helg hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete. Du arbetar med både akuta och planerade patienter, vilket innebär att du ansvarar för omvårdnad och läkemedelshantering, förbereder patienter inför operation och vårdar dem efteråt och även tar emot och vårdar patienter med akuta sjukdomstillstånd.
Vi arbetar i team med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och receptionister.
Vi har daglig spegling och arbetar enligt metoden Gröna korset, som stärker både patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Urologkliniken är en mindre, engagerad klinik med stora möjligheter till utveckling. Vi arbetar nära varandra i team och har ett öppet klimat där alla känner alla. Vår chef tror på frihet under ansvar och coachande ledarskap - och våra fina resultat i medarbetarundersökningar visar att det fungerar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska - både nyutexaminerade och erfarna är välkomna att söka.
Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati en viktig ingrediens i din vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Arbetstid: dag/kväll/helg (rotationstjänst)
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Linda Skogh linda.skogh@regionvastmanland.se 021-17 57 35 Jobbnummer
9504984