Sjuksköterska till Urologavdelning 38, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-14
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Vill du arbeta på en arbetsplats där kompetens, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan Urologen vara rätt för dig!
Hos oss får du ett spännande, varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienter varje dag - tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår urologiska avdelning kommer du att arbeta med patienter som behandlas för ett brett spektrum av urologiska sjukdomar, inklusive njur- och urinvägssjukdomar, prostatabesvär och cancer. Vi vårdar både patienter med akuta tillstånd och de som genomgår planerade kirurgiska ingrepp. Vår patientgrupp är varierad och kommer från hela Sverige. En viktig faktor för vår höga patientnöjdhet är vårt fokus på att vara en avdelning i framkant, både inom urologi och arbetsmiljö.
I din roll kommer du att hantera en rad medicintekniska moment, såsom infusioner, blodtransfusioner, katetrar, drän och centrala infarter. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal, genom både regionens utbildningar och egna interna utbildningar som sträcker sig från sepsis till förflyttningsteknik.
Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens samtidigt som du arbetar tillsammans med fantastiska kollegor i en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Vi värdesätter och uppmuntrar idéer och initiativ, och vår personalgrupp är aktivt involverad i att påverka och förbättra vår verksamhet.
Som sjuksköterska på avdelning 38 kommer du att spela en central roll i vårdprocessen, där du arbetar nära läkare och andra vårdprofessioner för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och trygghet för våra patienter.
Ansvarsområden:
• Bedöma och dokumentera patientens hälsotillstånd
• Utföra medicinska behandlingar och ge omvårdnad
• Delta i teamarbete och samarbeta med läkare, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper
• Ge stöd och information till patienter och deras anhöriga
Avdelningen har klinisk kvalitetssjuksköterska som finns som mentorsstöd för nya kollegor. På avdelningen arbetar även en utskrivningssköterska som ansvarar för kontakten med kommunen och deltar i utskrivningsplaneringen.
Vi som arbetar här är alltid måna om att utvecklas och förbättra våra arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid en trygg och grundlig introduktion för att du ska kunna komma in i arbetet på bästa sätt och känna dig säker i din viktiga roll som sjuksköterska.Kvalifikationer
Du är en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet eller ett stort intresse för att arbeta inom urologi eller kirurgi. Du är empatisk, ansvarstagande och har en god förmåga att kommunicera. Du trivs både med att arbeta självständigt och som en del av ett team, och du är flexibel och kan hantera ett varierande arbetsflöde.Så ansöker du
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdförbundet
Ellen Svanmark 019-602 12 38 Jobbnummer
10002255