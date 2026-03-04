Sjuksköterska till uppvaksavdelning - Nordiska Kliniken, Stockholm
AB Nordiska Kliniken Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Nordiska Kliniken Stockholm i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nordiska Kliniken är en av Sveriges största och snabbast växande privata klinker inom plastikkirurgi, estetiska behandlingar och medicinsk hudvård. Idag har vi ca 100 medarbetare.
Vår filosofi är att erbjuda högkvalitativa behandlingar och service i världsklass. Vi ställer höga krav på oss själva och vår kompetens för att kunna erbjuda moderna och säkra behandlingar av hög kvalitet. Vår specialistklinik är centralt belägen mitt i Stockholms hjärta vid Sergels torg. Kliniken som är på hela 1500 kvm är toppmodernt medicinskt utrustad och arkitektritad. Här finns fyra stycken operationssalar, uppvakningsenhet, konferensrum, mottagningsrum och behandlingsrum. Vi erbjuder exklusivitet, komfort och tillgänglighet för våra patienter från hela landet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en serviceinriktad och professionell sjuksköterska som tycker om att arbeta i tvåskift - dag och kväll.
Du brinner för att ge god omvårdnad och ett professionellt, personligt bemötande, och du har ett genuint intresse för patientarbete. Som sjuksköterska är du självständig och flexibel, med lätthet att arbeta både i team och på egen hand. Du tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och har förmågan att anpassa dig till våra arbetssätt. Vi värdesätter också att du har ett intresse för plastikkirurgi och vill utvecklas vidare i din profession.
Du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete och vill, tillsammans med kollegor och chef, vara med och ständigt förbättra våra arbetssätt och patientflöden. Tidigare erfarenhet från plastikkirurgi är meriterande - men inget krav.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska med minst 1-2 års erfarenhet av yrket som vill arbeta tillsammans med vårt team på vår uppvaksavdelning i Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Omvårdnad av patienter, före, under och efter operation
Sedvanligt arbete på uppvaksavdelning, inklusive övervakning och uppföljning
Medicinering, information och stöd till patienter
Hantering av sjukskrivningar och dokumentation
Patientkontakt både före och efter operation
Vi söker dig som ser helheten i patientens vård och som vill ge varje patient det där lilla extra - både i form av hög service och en trygg, professionell upplevelse under deras vistelse hos oss.
Arbetsomfattning
Heltid
Start för tjänsten
1 augusti 2026 eller tidigare.
Skicka in din ansökan omgående då platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi tar endast emot ansökningar via Teamtailor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Nordiska Kliniken Stockholm
(org.nr 556676-2414), http://www.nordiskakliniken.se
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordiska Kliniken Jobbnummer
9777970