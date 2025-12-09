Sjuksköterska till uppvaksavdelning - Nordiska Kliniken, Göteborg
2025-12-09
Nordiska Kliniken är en av Sveriges största och snabbast växande privata kliniker inom plastikkirurgi, estetiska behandlingar och medicinsk hudvård. Vi är idag ca 85 medarbetare.
Vår filosofi är att erbjuda högkvalitativa behandlingar och service i världsklass. Vi ställer höga krav på oss själva och vår kompetens för att kunna erbjuda moderna och säkra behandlingar av hög kvalitet.
Vår nya specialistklinik i Göteborg omfattar 1200 kvm och är toppmodernt utrustad med tre operationssalar, uppvakningsavdelning, mottagning- och behandlingsrum. Vi erbjuder exklusivitet, komfort och hög tillgänglighet för våra patienter från hela landet. Kliniken byggs just nu och står klar mars 2026.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en serviceinriktad och professionell sjuksköterska som tycker om att arbeta i treskift - dag, kväll och natt. Vi ser gärna att du även har intresse av patientmottagning.
Du brinner för att ge god omvårdnad och ett professionellt, personligt bemötande, och du har ett genuint intresse för patientarbete. Som sjuksköterska är du självständig och flexibel, med lätthet att arbeta både i team och på egen hand. Du tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och har förmågan att anpassa dig till våra arbetssätt. Vi värdesätter också att du har ett intresse för plastikkirurgi och vill utvecklas vidare i din profession.
Du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete och vill, tillsammans med kollegor och chef, vara med och ständigt förbättra våra arbetssätt och patientflöden. Tidigare erfarenhet från plastikkirurgi är meriterande - men inget krav.
Vi söker nu en sjuksköterska som vill arbeta tillsammans med vårt team på vår uppvaksavdelning och patientmottagning i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer primärt att arbeta på vår postoperativa uppvakningsavdelning, och även ha arbetsuppgifter kopplade till vår patientmottagning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Omvårdnad av patienter, före, under och efter operation
Sedvanligt arbete på uppvaksavdelning, inklusive övervakning och uppföljning
Medicinering, information och stöd till patienter
Hantering av sjukskrivningar och dokumentation
Patientkontakt både före och efter operation
Arbete på vår patientmottagning, exempelvis uppföljande återbesök, kontroller och preoperativa besök.
Vi söker dig som ser helheten i patientens vård och som vill ge varje patient det där lilla extra - både i form av hög service och en trygg, professionell upplevelse under deras vistelse hos oss.
Start för tjänsten
April 2026.
Skicka in din ansökan omgående då platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi tar endast emot ansökningar via Teamtailor, länk finner du nedan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Nordiska Kliniken Stockholm
(org.nr 556676-2414), https://nordiskakliniken.teamtailor.com/
Fältspatsgatan 3
)
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Nordiska Kliniken Göteborg Jobbnummer
9636468