Sjuksköterska till Uppvakningsavdelningen, sjukhuset i Torsby
Vill du bli en del av vårt team på uppvakningsavdelningen i Torsby?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i en liten, trivsam och engagerad enhet där vi sätter patienten i fokus och värnar om varandra.
Din arbetsplats
Uppvakningsavdelningen är en del av operation, anestesi och steriltekniska avdelningen på Torsby Sjukhus. Vi har nio uppvakningsplatser där vi vårdar både inneliggande och polikliniska patienter efter olika kirurgiska ingrepp, främst inom ortopedi och kirurgi. Preoperativ och postoperativt omhändertagande av polikliniska patienter ingår också i våra arbetsuppgifter.
Vi arbetar med fasta rullande scheman och erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning inom postoperativ vård eller intensivvård.
Vi är ett mindre sjukhus i norra Värmland med ett stort hjärta. Här är alla enheter samarbetspartners och en viktig del i navet kring våra patienter. Vi strävar efter att arbetet ska flyta på smidigt och säkert - både för våra patienter och medarbetare.
Vi erbjuder:
- Ett nära och gott samarbete mellan enheter
- Korta beslutsvägar och nära kontakt med ledningsgruppen
- Ett arbetsklimat präglat av vi-känsla, engagemang och omtanke
- Tillgång till personalgym och personlig tränare
- Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Som sjuksköterska på Uppvakningen har du en varierad och viktig roll i patientens vårdkedja - både före och efter operation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
- Preoperativt omhändertagande av patienter, inklusive att sätta infarter, ge
premedicinering samt informera inför ingrepp
- Assistera läkare vid exempelvis blockader, CVK-inläggning och anläggande av epiduralkateter
- Postoperativ övervakning av patienters vitala funktioner såsom blodtryck, EKG och syremättnad
- Smärtlindring och smärtbehandling med olika metoder, anpassat efter patientens behov
- Utskrivningsinformation och förberedelser inför hemgång för polikliniska patienter
- Samarbete med anestesi, operation och övriga vårdenheter för att säkerställa en trygg och effektiv vård
Du arbetar dag- och kvällstid på vardagar enligt ett fast rullande schema, i ett team där vi stöttar varandra och har nära till både skratt och beslutsfattande.
Dina kunskaper och kompetenser
Du som söker tjänsten är legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet. Det är meriterande om du har vidareutbildning i intensivvård eller anestesi, men är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi söker god samarbetsförmåga, gott bemötande både mot patienter och arbetskamrater. Du är en trygg och engagerad sjuksköterska som trivs med att arbeta i team, har ett gott bemötande och vill bidra till en positiv arbetsmiljö. Erfarenhet från postoperativ vård eller anestesi är meriterande men inget krav. Du är strukturerad och har förmåga att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut i olika situationer.
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och har ett genuint intresse för postoperativ vård. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
