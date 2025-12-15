Sjuksköterska till uppvakningsavdelningen på sjukhuset i Arvika
2025-12-15
Välkommen till en trevlig arbetsplats med planerad verksamhet.
Här arbetar du 40 timmars vecka vilket innebär att du är ledig på helger och röda dagar. Avdelningen är öppen måndag till torsdag 07.00-21.30, fredagar 07.00-17.00.
Din arbetsplats
Inom verksamhetsområdet An/Op/IVA Arvika och Karlstad ingår operation, anestesi, intensivvård, sterilteknisk verksamhet, uppvakningsvård samt smärtcentrum. Nu söker vi en ny medarbetare då en av våra sjuksköterskor går i pension.
På avdelningen vårdas både inneliggande och polikliniska patienter som genomgått olika ingrepp, främst inom ortopedi och kirurgi, men även öron-, näs- och halsverksamhet. Vi utför också tandbehandlingar i narkos på sjukhuset. Uppvakningsavdelningen är integrerad med intensivvårdsavdelningen, och undersköterskor från IVA bemannar även uppvakningsavdelningen.
Vi är stolta över vår välfungerande uppvakningsvård med hög kvalitet, där patientsäkerhet och nöjda patienter står i fokus. Har du intresse av att i framtiden arbeta med intensivvård? Då finns möjlighet att prova på detta, eftersom IVA och UVA tillhör samma avdelning.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Du arbetar med postoperativ vård, vilket bland annat innebär smärtlindring, övervakning av vitala parametrar och att ge information till patienter som genomgått dagkirurgiska ingrepp. Du tar även emot polikliniska patienter inför operation. Som sjuksköterska på uppvakningsavdelningen ingår det också att assistera vid el-konverteringar som utförs på intensivvårdsavdelningen.Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet som sjuksköterska inom slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppvakningsvård.
Vi söker dig som tar initiativ, är flexibel och trivs med ett varierat arbete. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt med patienter och kollegor. Dessutom arbetar du strukturerat och skapar ordning även när tempot är högt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
AnOpIVA, OpS IVA SiA Kontakt
Kajsa Axelsson, avdelningschef 010-8312406 Jobbnummer
9645729